Salmo rischia di perdere un braccio, saltate le date del tour in Sicilia

Salmo sta portando avanti il suo tour da nord a sud in queste settimane e, tra una data e l’altra, possono capitare varie cose più o meno gravi.

Qualche giorno fa, ad esempio, proprio Salmo è stato protagonista indiscusso sui social con il dissing a Luchè, portato avanti con registrazioni di freestyle fatte tra una data e l’altra.

Oggi, invece, la situazione cambia drasticamente. Il protagonista resta lo stesso ma la dinamica è totalmente diversa perché, infatti, Salmo ha rischiato di perdere un braccio a Roma.

Stando a quanto ha pubblicato sui suoi social, il rapper sardo ha avuto un incidente con una porta di vetro che stava rischiando di tagliargli di netto il braccio sinistro.

Dalle foto pubblicate nelle storie si vede Salmo in barella mentre viene ricucito dai medici del pronto soccorso di Roma e, in una storia successiva, il braccio è già bendato e pronto per affrontare il periodo di convalescenza.

salmo si ferma, salta il tour in sicilia

A causa di questo incidente, Salmo ha deciso di non andare in Sicilia per le due date del tour che avrebbe dovuto fare a Palermo e Catania il 28 e 29 luglio.

Restano confermate, invece, tutte le successive a partire da quella del 15 agosto a Olbia con altri artisti o quella del 16 agosto a Gallipoli.

Una disavventura, questa, che Maurizio Pisciottu ha spiegato in poche parole, sempre tramite le storie Instagram:

“Sto bene. ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato.

Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.