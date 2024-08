Dalla hit italiana al mercato latino: Rose Villain lancia “Como un trueno” feagt. BLESSD

È stata una delle hit degli ultimi mesi, un brano che ha conquistato il pubblico già prima dell’estate. Ora “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè si prepara a raggiungere i paesi latini con la versione in spagnolo, “Como un trueno”, che vede BLESSD come faturing..

Rose Villain è senza dubbio una delle rivelazioni musicali femminili più importanti della scena italiana negli ultimi anni. La svolta nella sua carriera è arrivata con l’album “Radio Gotham” (qui la nostra video intervista) pubblicato nel 2023 e certificato disco d’oro.

Il 2024 ha segnato il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo, con una nuova casa discografica, la Warner Music, e il lancio di un nuovo album, “Radio Sakura” anch’esso certificato disco d’oro.

Attualmente, la cantautrice è impegnata con un tour estivo, a cui seguirà un tour invernale. Di seguito le prossime date in calendario. Gli spettacoli sono prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next, e Next Show:

7 settembre – BRESCIA – Epicentro Music Festival

21 settembre – RENDE (CS) – Settembre Rendese

27 settembre – SAN VITO LO CAPO (TP) – Cous Cous Fest

30 settembre – DECIMOMANNU (CA) – Santa Greca

DATE INDOOR

17 ottobre – FIRENZE – Viper Theatre SOLD OUT

18 ottobre – PADOVA – Hall SOLD OUT

25 ottobre – NAPOLI – Casa della Musica SOLD OUT

26 ottobre – ROMA – Atlantico Live SOLD OUT

28 ottobre – MILANO – Fabrique SOLD OUT

29 ottobre – MILANO – Fabrique SOLD OUT

Rose villain lancia como un trueno con un ospite speciale

Venerdì 30 agosto uscirà “COMO UN TRUENO,” la versione in spagnolo del singolo “Come un tuono” già certificato triplo disco di platino. Mentre nella versione italiana Rose Villain duetta con Guè, in quella spagnola sarà affiancata dalla star colombiana multiplatino BLESSD, uno degli artisti più acclamati della scena urban internazionale, con all’attivo miliardi di streaming (2.6 miliardi a livello globale, di cui 27.6 milioni solo in Italia).

Rose Villain è anche autrice del testo in spagnolo, mentre la produzione è curata da okgiorgio e Sixpm.

Qui a seguire la copertina del singolo con artwork di Nic Paranoia. Foto di copertina articolo di Diego Marin.