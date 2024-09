Rondine racconta la promessa tra due ragazzi: quella di fuggire “Lontano da tutto”, verso un nuovo futuro

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 settembre il nuovo singolo di Rondine, “Lontano da tutto“, fuori per Sony Music.

Sebbene la giovane età, l’artista ha già firmato come autore testi tra cui “Rossofuoco” di Mida, certificato doppio platino, e “Il bacio di Giuda” di Ava, Mida e Villabanks, disco d’oro. Ha collaborato inoltre con Enrico Nigiotti nel brano “Fermare l’età“, uscito poco prima dell’estate ed Amazon Music l’ha scelto per “Breakthrough 2024” come uno dei tre artisti migliori della nuova generazione.

Si è appena concluso il suo tour “Viaggio di maturità“, che ha visto il cantante esibirsi nei più importanti festival italiani, tra cui il Rock in Roma e il Red Valley Festival e aprire i concerti di artisti tra cui Mahmood, Dargen D’Amico, Carmen Consoli, Alfa, Malika Ayane, Colapesce Dimartino e Tananai.

Rondine è per questo già classificato come uno dei talenti più promettenti e una delle nuove penne e voci della musica italiana.

Rondine – lontano da tutto: significato del brano

Il giovane cantautore romano, classe 2005, riesce con i suoi testi e la sua voce a raccontare emozioni e sentimenti personali, come se fotografasse esperienze e sensazioni, usando un linguaggio popolare ma senza scadere in cose già scritte e sentite.

È proprio questo che cerca di fare anche nel nuovo singolo, “Lontano da tutto“, prodotto da Gianmarco Grande (Grnd): il brano parla di una promessa fatta tra due ragazzi, che hanno il desiderio di fuggire lasciandosi tutto alle spalle, correndo verso un futuro migliore.

“Lontano da tutto è una conversazione tra due ragazzi della mia età, è la classica promessa che ci si fa, quella di scappare insieme lontano dai pensieri che ci fanno male, dagli ostacoli che si incontrano nella vita e dai problemi della nostra società” racconta Tommaso Santoni, in arte Rondine.

None