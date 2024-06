Rondine racconta l’emozione della maturità in “Fermare l’Età” feat Enrico Nigiotti

Rondine, “Fermare l’Età” feat Enrico Nigiotti: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 giugno, “Fermare l’Età” feat Enrico Nigiotti è il nuovo singolo di Rondine, nel quale sembrano riecheggiare le atmosfere di “Notte Prima Degli Esami” di Antonello Venditti (“Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere“).

“FERMARE L’ETà” FEAT ENRICO NIGIOTTI: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano racconta l’emozione prima della maturità, sia scolastica che personale: il momento in cui le scelte appaiono determinanti e il futuro non è poi così lontano.

Di fatto, oltre ad essere un giovane cantautore della Gen Z, Rondine è anche uno studente del liceo classico Pilo Albertelli di Roma e sta per affrontare gli esami di Stato.

“Vorrei smettere di rincorrere ogni giorno che passa, vivere con calma, ma senza la smania di arrivare sempre primo, per sempre bambino, per non fare attenzione ad ogni lacrima che cade in qualche ruga sul viso”.

Il desiderio è dunque quello di rimanere leggeri, senza fini ulteriori se non quelli di vivere spensierati, come solo nell’infanzia è possibile fare. E invece maturĭtas, che deriva da maturus (maturo), indica proprio il compimento di un processo di crescita.

Un momento indimenticabile, presente nei ricordi di tutti, e spesso celebrato non solo nella musica, ma anche nel cinema: da “Ovosodo” di Paolo Virzì a “Ecce Bombo” di Nanni Moretti, passando per “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi.

RONDINE, “FERMARE L’ETà” FEAT ENRICO NIGIOTTI: TESTO DEL BRANO

Vorrei fermare l’età

fossimo un nastro da avvolgere

prima che arrivi il domani

ci stravolga i piani

che tu devi iscriverti ancora all’università

anche se di facoltà

rimane quella di scegliere

con il timore di perdere

e prendere troppe responsabilità

io per i dubbi che ho

e la paura che hai

vorrei fermare l’età

Il testo completo di “Fermare l’Età” feat Enrico Nigiotti sarà disponibile a partire da venerdì 7 giugno.