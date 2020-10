Sarà ripubblicato il 23 ottobre a 40 anni dall’uscita lo storico album di Roberto Vecchioni Montecristo. Il disco uscì originariamente nel 1980 per l’etichetta Philips, ma fu al centro di un caso giudiziario, a causa di un contenzioso tra il cantautore e la sua precedente label Ciao Records.

Montecristo si caratterizza per un approccio rock e fu registrato negli storici studi ricavati nel Castello di Carimate.

“Montecristo è per me come un figlio perduto, partito e mai tornato. L’ho amato da lontano in quella sua specie di esilio e lo ritrovo con una gioia smisurata. È tutto di nuovo lì: il disco, il mio Andrea Pazienza, lo smarrimento di allora, il “ciondolo” del ricordo, la voglia di nascondermi, la donna perduta in una città ormai senza donne. Non sapevo allora che avrei trovato l’altra, quella per sempre.”

La nuova versione dell’album sarà disponibile in in vinile in edizione limitata numerata con artwork originale con busta esterna a tripla anta, busta interna e inserto con illustrazioni di Andrea Pazienza, ma anche per la prima volta in cd e anche in digitale.

Alla realizzazione dell’album hanno preso parte Eugenio Finardi (nei brani Montecristo, Reginella (e cinquecento catenelle d’oro) e Madre), Antonello Venditti (presente nel brano Montecristo) e Lucio Dalla al sax in La Strega.

ROBERTO VECCHIONI MONTECRISTO – LA TRACKLIST

Lato A

1 – La Città Senza Donne

2 – Ciondolo

3 – Montecristo

4 – Reginella (E Cinquecento Catenelle D’oro)

Lato B

1 – L’anno Che È Venuto (Via Dalla Pazza Folla)

2 – Canzone Da Lontano

3 – La Strega

4 – Madre

5 – La Città Senza Donne (Finale)