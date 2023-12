Roberto Genovese torna in Warner Music nel ruolo di Direttore Sync & Brand Partnership

Warner Music Italia annuncia l’ingresso di Roberto Genovese nel ruolo di Direttore Sync & Brand Partnership.

Un ingresso che in realtà è un ritorno in un’azienda in cui Genovese ha già dato molto in passato, un ritorno che che viene definito dalla dirigenza Warner come fondamentale per amplificare ancora di più la crescita della major che continua ad espandere le offerte innovative e strategiche per gli artisti, sostenendo loro percorsi artistici e garantendo il successo commerciale nel panorama musicale in continua evoluzione.

Warner music: conosciamo meglio Roberto Genovese

45 anni, nato a Novara, Roberto Genovese ha una comprovata esperienza di successo nel campo delle sincronizzazioni, brand partnership e progetti di new business.

Il suo percorso professionale è nato e si è sviluppato nei mitici studi della Jungle Sound di Milano.

La sua crescita nel settore delle sincronizzazioni è andato a svilupparsi sia sul fronte discografico che in quello editoriale andando a lasciare un’impronta significativa presso le principali major come Sony Music Italy e Universal Publishing e Warner Music Italia. È in quest’ultima che in particolare ha ricoperto importanti ruoli come quello di Head of Sync e di Head of Sync and Brand Partnership e in cui oggi torna nel suolo di Direttore Sync & Brand Partnership.

Gli ultimi cinque anni Roberto Genovese li ha passati in Sugar Music dove ha ricoperto il ruolo di Publishing Director occupandosi del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo di autori e compositori dell’area Publishing oltre che allo sfruttamento Licensing dei repertori in Italia e all’estero.