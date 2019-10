Rkomi torna live dal 23 novembre con “Dove gli occhi non arrivano Tour”

Rkomi Dove gli occhi non arrivano, l’ultimo album del rapper torna live in una serie di date nei club in partenza da fine novembre.

L’album prodotto da Charlie Charles è uscito lo scorso mese di Marzo per Island Records (Universal Music Italia) ed è entrato direttamente al primo posto della classifica di vendite FIMI e ha ottenuto la certificazione disco d’oro.

Grande successo anche per i singoli estratti dal disco a partire da Blu in duetto con Elisa, Visti dall’alto con Dardust e l’attuale singolo, Canzone, feat. Jovanotti.

Ora per Rkomi è arrivato il momento di tornare a cantare live le canzoni del disco oltre a quelle dei suoi precedenti lavori discografici.

RKOMI DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO TOUR

Il Dove gli occhi non arrivano tour partirà dal 23 Novembre e vedrà Rkomi protagonista per tutto l’inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana.

Tra le prime date confermate per la leg invernale del tour Nonantola (Mo), Firenze, Modugno (Ba), Roncade (Tv), Venaria Reale (To), Napoli, Roma e Milano. Riguardo a questa nuova avventura live Rkomi dichiara:

“Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia.

Tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni”.

Il Dove gli occhi non arrivano tour è ideato e organizzato da Thaurus Live e i biglietti sono già in prevendita. A seguire le date in continuo aggiornamento e il link d’acquisto.

23 novembre Nonantola (Mo), Vox Club

30 novembre Firenze, Viper Theatre

13 dicembre Modugno (Ba), Demodè Club

21 dicembre Roncade (Tv), New Age Club

11 gennaio Venaria Reale (To), Teatro Concordia

17 gennaio Napoli, Duel

18 gennaio Roma, Orion

25 gennaio Milano, Fabrique