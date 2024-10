“Rimani qui”, in radio il singolo di Andrea Bocelli feat. Elisa, estratto dall’album “Duets”

Fuori in rotazione radiofonica da venerdì 25 ottobre l’inedito “Rimani qui” di Andrea Bocelli featuring Elisa, contenuto nel nuovo album del tenore, “Duets“, che celebra i suoi 30 anni di carriera.

Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), accompagnato dalla voce di Elisa, porterà l’ascoltatore in un viaggio senza tempo, attraverso un’atmosfera magica ed emozionante. Il testo creerà un intenso dialogo in musica, con una melodia avvolgente e degli arrangiamenti orchestrali che renderanno il brano ancora più intenso.

andrea bocelli – “duets”: il progetto per i 30 anni di carriera

“Duets“, il nuovo progetto discografico di Bocelli, fuori in tutto il mondo il 25 ottobre per Decca Records/Universal Music, sarà disponibile in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP “Highlights”, e in una speciale versione “DUETS (DELUXE)” contenente 2CD + BOOK (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista.

L’album è una raccolta delle sue collaborazioni più amate, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, tra cui troviamo i duetti con Luciano Pavarotti, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Sarah Brightman, Giorgia e nuovi brani inediti con Elisa, Karol G, Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Sofia Carson, Lauren Daigle, Matteo Bocelli e Hans Zimmer.

andrea bocelli – il film concerto

Bocelli parteciperà inoltre al Festival Internazionale di Cinema di Roma, nella sezione parallela Alice nella Città, durante il quale presenterà in anteprima mondiale il suo film-concerto “Andrea Bocelli 30: The Celebration“, diretto da Sam Wrench, che celebra l’icona internazionale ormai conosciuta in tutto il mondo. Il film racconta dei tre concerti-evento, realizzati il 15, 17 e 19 luglio scorsi a Lajatico, in Toscana, città natale del tenore, nel celebre Teatro del Silenzio, dove un numero senza precedenti di star italiane e internazionali ha accompagnato Bocelli durante le serate.

Sul palco abbiamo visto artisti del calibro di Ed Sheeran, Brian May, il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Johnny Depp, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Elisa, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra, oltre alle apparizioni speciali di Kim e Khloe Kardashian.

Questo inverno il tenore sarà inoltre impegnato in un tour di dieci date in Nord America, che avrà inizio il 4 novembre a San Diego, passando poi per Phoenix, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Boston e si concluderà a Miami il 22 dicembre, senza dimenticare i due speciali live al Madison Square Garden di New York.

Clicca qui per preordinare “Duets“, il nuovo disco di Andrea Bocelli, che contiene “Rimani qui“, l’inedito in collaborazione con Elisa.

Foto di copertina di Lorenzo Montanelli