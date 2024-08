Andrea Bocelli: i festeggiamenti per i 30 anni di carriera continuano con tutti duetti internazionali di “Duets”

Nel corso del 2024, Andrea Bocelli, il tenore che si è guadagnato il titolo di più celebre cantante classico della storia moderna, celebra 30 anni di carriera. Dopo l’evento che, qualche mese fa, ha radunato grandi star internazionali, è ora il momento dell’album Duets – 30th Anniversary.

In uscita il prossimo 25 ottobre per Sugar Music, con distribuzione Universal Music, Duets contiene i più grandi duetti dell’artista con numerose star internazionali come Celine Dion, Ed Sheeran, Laura Pausini, Dua Lipa, Edith Piaf e molti altri.

Oltre alla versione standard, sarà disponibile una versione deluxe con copertina rigida, doppio CD, DVD e brani aggiuntivi, tra cui dieci registrazioni inedite.

Incluso nel pacchetto c’è un libro con foto tratte dall’archivio di Andrea Bocelli e note che descrivono la carriera del cantante, scritte dal giornalista del The Guardian, Craig Mclean.

