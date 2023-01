Riccardo Loda nominato Head of A&R di Warner Chappell Music Italy

Se nelle scorse settimane vi abbiamo parlato dei cambiamenti che hanno coinvolto Warner Music Italy (l’arrivo del nuovo Presidente, Pico Cibelli, e di Gianluca Guido e Marco Masoli) oggi le novità arrivano per Warner Chappell Music Italiana che trova una nuova guida in Riccardo Loda.

Riccardo è stato precedentemente nel team A&R di Bmg (dal 2012) e nel 2018 ha iniziato a lavorare in Warner Chappell come A&R Manager, prende quindi questa nuova e importante carica, Head of A&R, e farà riferimento direttamente a Santiago Menéndez-Pidal, presidente di Warner Chappell Music Sud Europa.

Nel suo periodo in Warner Chappell Music Italy ha firmato importanti artisti per la parte autorale. Tra loro Lazza, thasup, Shiva e Rhove. Insomma parliamo di nomi che, solo nel 2022, hanno realizzato numeri davvero importanti.

Questa la dichiarazione di Riccardo Loda:

“Sono molto felice che mi sia stato chiesto di ricoprire questo nuovo ruolo. È un momento entusiasmante per la musica italiana, con la scena hip-hop locale in un momento di particolare creatività ed energia. C’è anche un rinnovato interesse globale per artisti e cantautori italiani, quindi penso che vedremo molte più collaborazioni internazionali nel corso dell’anno“.

Questa invece la dichiarazione di Santiago Menéndez-Pidal:

“Riccardo è un brillante dirigente di A&R che ha costruito ottimi rapporti con artisti, manager ed etichette in tutta Italia, e non solo, nell’ultimo decennio. In lui si combina un acuto senso di ciò che sta accadendo sulla scena musicale con il know-how del management che permette di realizzare progetti complessi e creativi.”

La redazione di All Music Italia augura buon lavoro a Riccardo Loda certo che continuerà a ottenere risultati entusiasmanti in Warner Chappell Music Italiana.