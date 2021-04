Primo Maggio Roma: conosciamo meglio i finalisti dell’1MNEXT – Seconda parte

Primo Maggio Roma 2021 1MNEXT. Dopo aver conosciuto meglio i primi sei finalisti del Contest in questo articolo e ora la volta di passare agli ultimi sei. Ma prima vi ricordiamo due cose importanti…

Innanzitutto in questo articolo trovate le recensioni ai brani a cura del nostro critico musicale, Fabio Fiume, infine vi ricordiamo che le esibizioni live dei 12 finalisti saranno visibili a tutti oggi, 22 aprile a partire dalle ore 18 sul sito del Primo Maggio Roma e sul canale YouTube della manifestazione

Partiamo subito alla scoperta della seconda tranche di artisti in gara.

MY GIRL IS RETRO – (Bologna)

Classe 1999, Carlo Cianetti nasce ad Assisi e oggi vive a Bologna.

Il 23 febbraio 2018 esce il suo primo EP, Bordopiscina. Nell’anno successivo MY GIRL IS RETRO porta le sue canzoni sui palchi principali della scena indie nazionale (L’Umbria Che Spacca di Perugia, il Woodoo Fest, l’Urban di Perugia, il Rocket di Milano, Spaghetti Unplugged e Sofar Sound). Terminato il tour, finisce di scrivere il suo primo album, che, dopo due anni di ricerca sonora, incomincia a registrare al Deposito Zero di Forlì con Francesco Pontillo.

Sono attualmente disponibili i primi due singoli estratti dall’album: Tango! atto I e La strada verso casa. Il brano che porta in gara all’1MNEXT 2021 è Corallo.

NENO – (Torino)

Stefano Farinetti, in arte Neno, è un cantautore di 22 anni di Torino. Partecipa nel 2019 al BMA 2019 (Bologna Musica d’Autore), vincendolo con il brano Inadeguato. Qualche mese dopo entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi e da lì lancia il suo secondo singolo, Meglio star da soli con cui entra nella playlist editoriale Spotify Scuola indie.

Nell’estate del 2020 partecipa al Festival di Castrocaro classificandosi terzo (primo negli streaming e secondo nella classifica di Radio Rai 2). A giugno esce il nuovo singolo, Faccio tardi pure oggi con cui diventa artista del mese su MTV New Generation. A settembre è ospite del Premio Lunezia mentre a dicembre lancia Bla bla bla, brano che entra nelle playlist editoriali Spotify Graffiti pop e New Music Friday. Con questa canzone partecipa all’1MNEXT.

NOVAFFAIR – (Napoli)

Novaffair è una band napoletana formata da Livio Arenella, Mariano Penza, Marco Penza e Pierluigi Patitucci.

Nel 2016 pubblicano l’EP St’ep a cui fanno seguito vari live in Italia. Nel 2020 in seguito all’incontro con il cantautore e produttore Massimo De Vita dei Blindur pubblicano il singolo Weekend e il videoclip con la regia di Alessandro Freschi (Frè) e con la partecipazione di Carlo Caracciolo da Gomorra la serie.

Nei prossimi mesi i Novaffair pubblicheranno un nuovo EP, tra il rock e l’alternative dal profumo anglosassone. Partecipano all’1MNEXT proprio con il brano Weekend.

OMAR – (Torino)

OMAR è la sintesi di un lungo percorso musicale, un progetto che nasce dallʼurgenza espressiva dell’artista e che affonda le sue radici nellʼincontro tra alternative-pop, soul e hip hop. Le molteplici sonorità sono la naturale evoluzione della sperimentazione, negli anni, di vari generi musicali, dal pop, alla black music, dal rock e all’Edm. L’obiettivo del progetto

è quello di esprimersi attraverso la musica, riuscendo a comunicare senza essere soggetti a giudizi di tipo estetico o etichette di alcun genere. Ah, Omar è una ragazza e nel Contest si presenta con il brano Ci risiamo.

MARTE – Finalista Musica Contro Le Mafie – (Genova)

Martina Saladino, in arte Marte, classe ’95, viaggia da sempre in giro per il mondo per tornare ogni volta a casa, a Genova, dove tutt’ora vive.

Dopo un illuminante periodo Newyorkese decide di uscire con un primo disco a Dicembre 2018: Metropolis in my Head, prodotto da Fulvio Masini. Dopo l’esordio viene travolta da anni di mutamenti, viaggi, disastri e concerti bellissimi che la portano a trovare se’ stessa e di conseguenza a scoprire chi vuole essere musicalmente.

Esce così a Giugno 2020 Fiesta, brano sempre prodotto da Fulvio Masini, da sempre suo mentore e producer. Ironica, complessa, spudoratamente pop, visionaria ed amante delle sonorità d’oltreoceano è attualmente al lavoro sulla sua nuova uscita discografica prevista a Maggio 2021.

CLAIRE AUDRIN – Finalista Lazio Sound Scouting – (Roma)

Ha sempre avuto la passione per la musica: ha studiato pianoforte, poi ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta. Dal 2010 al 2012 prende parte al duo A&K: insieme realizzano un disco, aprendo alcuni i concerti di Niccolò Fabi e Ron e un loro brano viene inserito nella colonna sonora del film La banda dei Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Archiviata l’esperienza in duo, Claire apre un suo canale Youtube dove realizza cover in chiave acustica, a cappella o creando le strumentali senza strumenti reali, ma con oggetti, e nell’estate 2016 realizza in questo stile la cover Sofia insieme a Michele Bravi e allo stesso Alvaro Soler.

Scrive la canzone Take care of me per la sigla della webserie Come mi sono innamorato di te per lo Youtuber Michael Righini e il suo brano Secretly viene sincronizzato nella serie Lontana da me trasmessa sul portale Rai Young.

Esce il suo primo EP di brani inediti, Yell Oh Claire, grazie al supporto dei suoi followers e nel 2017 pubblica il suo primo disco Unlocked su etichetta Do It Yourself.

Il singolo Australia, pubblicato in anteprima su Billboard Italia, le permette di essere selezionata come Artista del Mese da Mtv New Generation. Nel 2018 apre due date di Ermal Meta e l’anno seguente esce il nuovo singolo Monster che entra nelle playlist Spotify New Music Friday e Operazione Buonumore! riuscendo ad entrare anche in rotazione su Radio Deejay.

Nel 2020 esce il singolo London Eye e partecipa al Contest organizzato da Regione Lazio Laziosound Scouting 2021 vincendo il premio della propria categoria “Songwriting Heroes” e il premio assoluto.

Partecipa all’1MNEXT con D Dance.