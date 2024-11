Potente, intenso, diretto: “Tu sei per me” è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, “Tu sei per me“, per Columbia Records / Sony Music Italy.

Il cantautore ha annunciato l’uscita del pezzo attraverso un video postato sui suoi social, nel quale ne canta in anteprima una parte, accompagnato da due coristi gospel.

“Tu sei per me” è una nuova dichiarazione d’amore intensa ed emotiva nello stile di Nigiotti, una power ballad con influenze country e gospel potente, vera e diretta, scritta dallo stesso cantautore e prodotta da Jvli e Enrico Brun.

Nel brano l’artista trova il modo più semplice per dire “mi sono innamorato di te”, senza troppi giri di parole, con un crescendo sonoro che esplode nella parte finale in una dedica senza limiti ne riserve.

Il nuovo singolo arriva a poche settimane dalla collaborazione di Enrico nel brano “Sopra la stessa barca” di Olly, contenuto nel suo ultimo disco, e dopo il singolo “Occhi grandi“, uscito lo scorso aprile, che rispecchia perfettamente il suo stile e la sua vena cantautorale, ma nel quale ha anche esplorato nuovi mondi sonori come quello del country.

Clicca qui per preordinare “Tu sei per me“, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, fuori dal 22 novembre.