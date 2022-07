Pinguini Tattici Nucleari: dopo i 14 sold out del tour indoor la band riparte con il tour estivo (e parecchi altri sold out)

Pinguini Tattici Nucleari scaletta e date del Dove eravamo rimasti tour.

La band rivelazione degli ultimi tre anni, ancora presente in Top 30 FIMI con due album, uno del 2019 (con ristampa sanremese nel 2020) e l’altro del 2020, dopo lo strepitoso successo della tranche indoor del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR prodotto da BPM Concerti e Trident Music, 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, un viaggio che si è concluso con tre date sold out al Mediolanum Forum, replica “a cielo aperto” con un tour estivo che è partito il 9 luglio.

Sono altri quattordici gli appuntamenti in calendario, tutti tra luglio ed agosto (molti dei quali sold out) che vedranno i Pinguini Tattici Nucleari esibirsi nelle arene e nei festival italiani.

Queste le parole dei Pinguini per descrivere il ritorno alla musica dal vivo dopo l’emergenza Covid…

“La parte di tour che si è svolta nei palazzetti sembra passata in un attimo, emozione dopo emozione, salto dopo salto. Era come se una band di 10.000 persone cercasse di spaccare il mondo ogni sera. Ora arriva una nuova sfida: non ci saranno più tetti sopra le nostre teste, ma il cielo. Le date all’aperto sono una diversa dall’altra: tutte con palchi differenti, con tecnici del posto nuovi (che affiancano il nostro team), per non parlare dei panorami diversi. All’aperto ti rendi conto di dove sei, davvero. Il Nord, il Centro, il Sud Italia si sentono, si respirano. È un po’ come un viaggio on the road. Non vediamo l’ora!​​”

Pinguini tattici nucleari scaletta e date tour

A seguire il calendario delle date in calendario e il link per acquistare i biglietti dove ancora disponibili. Per facilitare il colpo d’occhio trovate in grassetto le date già sold out:

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Città della Musica – Parco Ducale – SOLD OUT

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford – SOLD OUT

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo – SOLD OUT

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini – SOLD OUT

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina – SOLD OUT

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena – SOLD OUT

La scaletta del dove eravamo rimasti tour

Ridere Nonono Antartide Giovani Wannabe Bergamo Scrivile scemo Ringo starr Cancelleria Freddie Scatola (acustica) La storia infinita (acustica) Bagatelle (acustica) Verdura Sciare La banalità del mare Sashimi Scooby doo Dj set con Medley Irene Lake Washington Boulevard Tetris Pastello bianco

Foto di copertina di Massimo Barbaglia