Pinguini tattici Nucleari in cinque anni dal circolo Hoibò di Milano allo Stadio San Siro... grazie a Sanremo!

Pinguini Tattici Nucleari Stadio San Siro in arrivo nel 2023.

Negli scorsi giorni i Pinguini Tattici Nucleari hanno promesso che avrebbero fatto un grande annuncio via social nella giornata di venerdì 14 ottobre. Ora l’annuncio è arrivato, anche se in forma criptica. La band capitanata da Riccardo Zanotti terrà un concerto ( o più di uno, chissà) allo Stadio San Siro di Milano.

Le parole postate dalla band qualche giorno fa su Instagram erano le seguenti:

“Ciao Milano, ci sono dei ricordi che ci devi e c’è un futuro che domani sveleremo“

Ad accompagnare queste parole le foto dei concerti che la band ha tenuto negli scorsi anni nel capoluogo importanti. Live che, di anno in anno, hanno visto cambiare la location e la capienza. Per la precisione:

2017 Circolo Ohibò – capienza massima 300 persone (locale chiuso, purtroppo, durante la pandemia)

2018 Magazzini generali – capienza massima 1.000 persone

2019 Alcatraz – Capienza Massima 3.000 persone (ma i Pinguini si esibiranno nell’assetto palco ridotto che supera che arriva ad un massimo di 1.500 persone)

2022 Mediolanum Forum – Capienza massima 12.700 persone

Ed ora? Ora li aspetta San Siro. Nella giornata di venerdì infatti la band ha pubblicato un post nero col la scritta NO RISSA accompagnata da questa parole:

“Abbiamo notato che in molti e molte si stanno inalberando perché oggi non abbiamo annunciato alcunché, quindi abbiamo un messaggio ‘pacifista’ molto importante…“

NO RISSA infatti non è altro che l’anagramma di San Siro, la location in cui i Pinguini Tattici Nucleari terranno il loro prossimo live nel 2023.

Ultimamente ci sono state diverse polemiche per la facilità con cui gli stadi, San Siro in primise, venissero opzionati per concerti di artisti non in grado di riempirli. Probabilmente qualcuno potrebbe pensare lo stesso per la band di Riccardo Zanotti.

Per questo ci sembra interessante, a parte l’escalation nei palchi live milanese riassunta dalla band, andare a ricordare anche i risultati che la band, dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ad oggi, ha raggiunto.

Pinguini Tattici Nucleari San siro… con un passaporto di successi

Terzo posto al Festival di Sanremo 2020

31 dischi di platino e 7 dischi d’oro conquistati dal 2020 ad oggi (a cui si aggiungono due dischi d’oro conquistati prima del 2020)

Tour 2022 nei palasport con oltre 350.000 presenze

Due album, Fuori dall’hype (2019, ristampato nel 2020) e Ahia! (2020) presenti ininterrottamente nella classifica album FIMI da rispettivamente da 184 e 97 settimane. Entrambi ancora presenti nella Top 20

(2019, ristampato nel 2020) e (2020) presenti ininterrottamente nella classifica album da rispettivamente da 184 e 97 settimane. Entrambi ancora presenti nella Top 20 Due singoli ufficiali ( Giovani Wannabe e Ricordi ) pubblicati nel 2022 entrambi arrivati fino al numero #1 della classifica FIMI singoli ed entrambi sul podio della classifica radio EarOne

Insomma, i numeri dei Pinguini Tattici Nucleari ci sono e sono in costante salita dal 2020 al punto da poterli tranquillamente ritenere una delle poche certezze del pop italiano del momento. Appuntamento quindi a San Siro. Nei prossimi giorni, con l’annuncio ufficiale, troverete qui la data (o le date) e le prevendite dei biglietti.

E chissà che, noi ne siamo quasi certi, i Pinguini Tattici Nucleari non tornino nel 2023 in gara al Festival di Sanremo per ringraziare Amadeus per aver scommesso su di loro tre anni fa.