Il 4 dicembre è il giorno dell’uscita per Sony Music del nuovo Ep dei Pinguini Tattici Nucleari Ahia!, anticipato dai singoli La Storia Infinita e Scooby Doo (ne abbiamo parlato Qui).

La band, che sarà ospite della semifinale di X Factor, presenterà il nuovo progetto discografico in una serie di iniziative on line organizzate da Mondadori.

“Siamo felici del percorso che abbiamo intrapreso e anche di quello che è stato possibile fare quest’anno. Ahia! è composto solo da 7 canzoni perchè sono quelle che erano pronte e quelle a cui abbiamo lavorato durante il lockdown. Non ci sentivamo di fare di più, anche perchè è meglio dire meno cose, ma più incisive.”

PINGUINI TATTICI NUCLEARI AHIA! – CONFERENZA STAMPA

Il progetto è stato presentato dalla band bergamasca in una conferenza stampa virtuale.

Il titolo dell’Ep è piuttosto caratteristico e rimanda al romanzo pubblicato un mese fa da Riccardo Zanotti.

“Con questo disco abbiamo una consapevolezza nuova. Sappiamo ora di poter arrivare a molta più gente. Ahia! è un progetto molto orientato sul pop, ma anche sul folk, che sono le nostre origini. Non volevamo scrivere un concept album perchè nel 2020 non è la modalità più proficua. Ci sono dei macrotemi, come il rapporto con la famiglia. Stare in casa ci ha fatto riflettere e ci ha fatto anche rimpiangere certi momenti e certe situazioni. Tutto questo si può leggere nel libro e ascoltare nell’Ep. Il mondo musicale sta cambiando e bisognerebbe capire il valore di un linguaggio nuovo. Non bisogna mai storcere il naso e chiudersi davanti alla novità. Per fortuna noi abbiamo abituato bene le persone che ci seguono.”

Un progetto che non contiene featuring o collaborazioni.

“Ci sono arrivate diverse richieste, ma nulla che andasse bene. In alcuni casi ci abbiamo provato, ma il risultato non è stato soddisfacente. Ci sono dei linguaggi che è difficile unire, ma è bello provarci. A noi piacerebbe lavorare con qualcuno. All’estero ci sono tanti featuring che sono ottimi. Qui in Italia siamo abituati a pensare a una collaborazione come qualcosa di commerciale e non artistico. Il featuring non deve essere un riempidisco e non deve servire a far crescere gli ascolti.”

L’Ep Ahia! uscirà il 4 dicembre, giorno in cui saranno pubblicati anche i nuovi progetti discografici di Claudio Baglioni e Ligabue.

“Non ci siamo mai occupati di dinamiche discografiche. Il viaggio ce lo facciamo volutamente con il paraocchi, anche perchè il nostro modello sono i Queen e non ci preoccupiamo degli altri.”

Il Festival di Sanremo si avvicina e i Pinguini Tattici Nucleari hanno avuto la possibilità di farsi conoscere a un pubblico ampio. È in programma un ritorno?

“A Sanremo ci devi andare con il pezzo giusto. Ci piacerebbe tornare, ma solo quando ci sarà la canzone giusta. È un palco che merita rispetto e non ci puoi andare con il primo pezzo a caso. Ci piacerebbe tornarci, ma non nell’immediato futuro.”

Il romanzo Ahia!, invece, avrà un seguito?

“Mi piacerebbe cimentarmi ancora nella scrittura di romanzi, anche perchè mi ha aiutato molto anche nel modo in cui penso a una canzone. D’ora in poi anche nella scrittura di un brano musicale sarò molto più oculato nella scelta delle parole. Ho sentito di essermi espresso al 100% anche nel libro e questa esperienza potrebbe ripetersi in futuro. Non sono un lettore assiduo anche perchè per il lavoro e per la vita che conduco è difficile trovare il tempo. Uno scrittore che mi ha influenzato è Stefano Benni, per me è n modello. Lui ha inventato un po’ quel modo di scrivere.”

