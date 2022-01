Arriva la conferma che tutti aspettavano... Peppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2022

Quest’anno tornano in gara al Festival di Sanremo con Tantissimo Le Vibrazioni. Con loro sul palco ci sarà il Maestro Peppe Vessicchio, già al fianco della band per un lungo tour orchestrale.

Amatissimo dal pubblico, artisti e addetti ai lavori, il Maestro Vessicchio nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid e questo aveva scatenato il panico e lo sconforto visto che, logicamente, la sua partecipazione era in dubbio fino al fatidico tampone negativo.

E la fumata bianca, un po’ come per il Presidente della Repubblica, è arrivata… il Maestro Vessicchio sta bene e ha dichiarato: “Ci sarò“.

Il Maestro presto raggiungerà Sanremo per dirigere sul palco dell’Ariston il brano di matrice rock, energico e incalzante, de Le Vibrazioni.

Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni proporranno una loro versione del celebre brano “Live and let Die” -scritto da Paul e Linda McCartney– insieme al Maestro Peppe Vessicchio al pianoforte e a Sophie Scott, la leader dei Sophie and The Giants.

Una conferma, quella della presenza del Maestro Vessicchio, che rende felici anche molti dei giocatori del Fantasanremo (qui i dettagli) visto che, la prima apparizione sul palco dell’Ariston di Peppe alla guida dell’orchestra, vale ben 25 punti.