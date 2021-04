Paola Effe: la giovane scommessa di Elektra Records torna con “Cos’è Che Non Va”

E’ ora uscito Cos’è Che Non Va, il nuovo singolo di Paola Effe, brano della giovane artista, una delle scommesse di Elektra Records e di Angelo Calculli.

Il brano, che parla di amori tormentati e nuove consapevolezze, è prodotto da Biggie Paul e Murphy, con la direzione artistica di Danti.

“In una relazione bisognerebbe sempre parlare delle cose che non vanno e imparare a non tenere tutto dentro: si incorre il rischio, altrimenti, di mettere in discussione il rapporto e perdere anche il fuoco su noi stessi. E per ritrovarci dobbiamo prima necessariamente scavare dentro di noi, guardarci in uno specchio e accettarci, senza sentirci più in difetto, la parte sbagliata della coppia.”

Queste le parole di Paola Effe, il cui vero nome è Paola Ferrulli.

Il brano parla di una storia vissuta tra le vie di Roma durante un freddo inverno. Un singolo si caratterizza marcate sonorità e tinte pop che scava nel tormento di una relazione instabile per portare alla luce nuove consapevolezze e lanciare un messaggio di ritrovata forza e determinazione. Non abbiamo necessariamente bisogno di qualcuno al nostro fianco per sentirci migliori.

“Ma non dovevamo non vederci più

Roma centro, zero gradi, ancora tu

Non m’ami ma mi chiami amore

Non m’ami ma non so il tuo nome”

PAOLA EFFE

Il brano è accompagnato da un videoclip in cui compare metaforicamente a più riprese nel videoclip diretto da Giuseppe Marco Albano con protagonista la stessa Paola, a simboleggiare un percorso di ricerca interiore e un’avvenuta presa di coscienza.

Qui i giochi di colore e i rapidi movimenti di macchina sanno esprimere efficacemente il tormento della ragazza, ma anche la sua forza e grinta: è rabbia interiore, per quel fortissimo sentimento che ha preso stomaco, testa e cuore.

Foto di Luca D’Amelio