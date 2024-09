Ornella Vanoni in attesa del nuovo album, “Diverse”, torna con il remake di “Perduto” prodotto da heysimo

Dopo la firma con BMG, Ornella Vanoni torna in grande stile nel panorama musicale italiano: infatti, all’Arena di Verona durante i RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, ha presentato il nuovo singolo Perduto (BMG), fuori oggi 4 settembre in digitale e da venerdì 6 in radio.

Il singolo anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni dal titolo Diverse e in uscita il prossimo 18 ottobre ed è già disponibile per il pre order qui. Diverse sarà disponibile in digitale e in tre formati esclusivi: vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato numerato, vinile Stars Limited Edition numerato e stellato e il CD Deluxe.

ORNELLA VANONI, IL NUOVO SINGOLO “PERDUTO”

I più attenti però sapranno che Perduto in realtà è un brano del 1992 che Ornella Vanoni ha deciso di ripresentare in una veste completamente nuova grazie alla collaborazione con il dj e producer heysimo, nome d’arte di Simone Sproccati.

La sua collaborazione con i migliori producer italiani conferma ancora una volta la grande abilità dell’artista nel rinnovarsi sperimentando con la musica, regalando una nuova vita ai suoi più grandi successi.

Sul brano, Ornella Vanoni racconta: «Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi».

Perduto narra della malinconia per la fine di una storia d’amore che, grazie a questa nuova veste electro-disco, diventa il perfetto ponte musicale tra passato e presente.

Ecco come l’ha raccontata sui social l’artista:

“Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi e collaborando con il DJ e producer heysimo“

Le parole del producer, heysimo