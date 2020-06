Le Opposite lanciano il brano “Iron Man” per chi combatte e sogna

Le Opposite sono un duo formato da Francesca (21 anni) e Camilla (20 anni). Sono una coppia di artiste e creative, note sul web per i loro mash up musicali. Hanno all’attivo un singolo, Via di qua, pubblicato a maggio 2019. Adesso, tornano con un nuovo inedito: si chiama Iron Man ed è disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 giugno 2020.

Si tratta di un brano dalle sonorità pop, fresche e moderne, con suggestioni r&b. Le Opposite raccontano così la loro canzone: “Coinvolgente, aggressiva, senza pretese eppure pregna di significato. ‘Iron Man’ è la promessa di chi non vuole essere sottomesso, di chi con i piedi per terra non ci è mai stato. Eccoci a confezionare il fuoco con un’armatura di amianto, perché l’obiettivo non è la Luna, ma il pianeta successivo“.

Francesca e Camilla hanno annunciato l’uscita di Iron Man con un post sui social. Le due artiste rivelano che il brano doveva uscire il 29 maggio, data di nascita di Iron Man. “Non l’avevamo scelto consapevolmente, ma quando ce ne siamo accorte pensavamo fosse tipo un segno divino. Abbiamo corso come matte, pianto tantissimo, riso tantissimo, lavorato anche di notte, poi abbiamo capito che non si può produrre un pezzo in 10 giorni durante una pandemia“. Da qui, dunque, la decisione di rinviare la pubblicazione del brano.

Nel post, le Opposite non nascondono la felicità per il lavoro ottenuto. “Questa volta siamo più consapevoli, abbiamo curato ogni singolo dettaglio (la Fre li ha ricontrollati 2/300 volte) e non potremmo essere più contente di così“.

Opposite, ecco chi sono

Francesca e Camilla sono nate e cresciute in provincia di Modena. Entrambe si sono avvicinate alla musica fin da piccole: la prima ha iniziato a suonare il pianoforte a 6 anni; la seconda il sax a 8 anni, per poi dedicarsi alla danza hip hop.

Si sono conosciute durante il liceo, suonando in una band della scuola. Da quel momento, la passione per la musica le ha unite. Un pomeriggio hanno postato per gioco sui social un mash up, ottenendo riscontro da parte del pubblico. Decidono di aprire un canale YouTube dove caricare i loro video. Si cimentano con format nei quali, sottoforma di cover o mash up, raccontano in musica qualsiasi cosa: dalla discografia alla tv. Il loro mash up dedicato a Temptation Island è diventato virale, superando i 5 milioni di visualizzazioni.

Nel 2019, le Opposite pubblicano il loro primo singolo ufficiale Via di qua, ottenendo 225 mila stream.

Per conoscere meglio Francesca e Camilla, potete seguirle sulla loro pagina Facebook e sul loro profilo Instagram.