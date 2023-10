Nubi Sparse, nel nuovo singolo “Para” un invito ad essere se stessi

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 ottobre, “Para” è il nuovo singolo di Nubi Sparse, gruppo di amici vicentini che nel novembre del 2019 – un po’ per scherzo e principalmente grazie ad un progetto universitario – ha iniziato a comporre la propria musica.

Il brano descrive il conflitto tra l’immagine che gli altri hanno di noi e il nostro vero io, che solo noi conosciamo. Ed ecco che, spesso, nessuno sembra capirci e finiamo per condizionare le nostre vite con l’obiettivo di risultare “a tempo” con il resto del mondo. In questo scontro è però di fondamentale importanza che vinca sempre la nostra personalità e che quest’ultima trovi il ritmo giusto in un mondo sempre più veloce.

Nubi Sparse, “Para”

“Para è il nostro grido contro una società sempre più egoista, che condanna chiunque sia diverso da un ideale che nessuno ha chiesto“, raccontano Anna (voce), Francesco (chitarra e voce), Andrew (basso), Giovanni (tastiera) e Francesco (batteria e voce).

“Vogliamo che l’unicità che tutti noi possediamo sia considerata un pregio e non motivo di scherno. L’unico modo per ottenerlo è togliere il potere alle parole degli altri, che potrebbero ferirci, e svuotare la testa dalle mille pare che ci facciamo ogni giorno.

Questo brano lo dedichiamo a tutte le persone che almeno una volta si sono trovati sopraffatti dal giudizio degli altri, sperando di darvi la spinta giusta verso l’essere voi stessi, senza paura!”.