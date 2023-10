Leviosa lancia”No one can stop me”: “Se ci si arma di determinazione e un pizzico di autostima, nessuno può essere fermato”

“No one can stop me“, letteralmente “Nessuno può fermarmi, è il titolo del nuovo singolo di Leviosa uscito lo scorso 6 ottobre su etichetta Rumori Digitali.

Quello di Leviosa è un progetto nato in piena quarantena, quando tutti urlavano “andrà tutto bene” dandosi forza e speranza, Desirée, questo il vero nome della cantautrice, scriveva brani, strimpellava melodie con la tastiera, ma in realtà si sentiva completamente persa…

“Ero in un limbo che non comprendevo. C’è una persona nella mia vita che mi spronò a scrivere ciò che mi frullava per la testa. In classe mi permetteva di usare gli auricolari, premevo play ed entravo nel mio mondo. Solo così riuscivo a scrivere temi, saggi brevi e poesie.

Puntualmente mi guardava di sottecchi e poi mi sussurrava: “Claire De Lune?” ed io sorridevo imbarazzata, indovinava sempre. In verità ero proprio ossessionata da quel brano; diventò poi la nostra colonna sonora. Pomeriggi interi a casa sua a studiare insieme, pausa merenda ed una dose di chiaro di luna.

Questa persona per me è un pilastro, la persona che più mi è entrata nel cuore, la persona che più capiva Desirée (quella piccina, quella che già alle scuole medie custodiva per sé tanti segreti tra un attacco di panico e una risata).”

Leviosa continua così il racconto della nascita del suo progetto musicale…

“Qualche mese fa mi sono svegliata con una strana sensazione allo stomaco: era paura.

Chi mi conosce sa che non riesco a parlare delle mie sensazioni, mi è davvero difficile, ho troppi muri; a volte sono così alti che mi viene la claustrofobia, come fossi chiusa dentro una stanza. Come quel giorno.

Avevo un forte bisogno di parlare con lei, non avrebbe mai risposto alla mia chiamata. Tastiera davanti a me, una penna e il cellulare pronto a registrare. Le dita hanno suonato degli accordi, come se stessero danzando con l’aria che riempiva la mia stanzetta, la voce è andata per i fatti suoi e ho iniziato a raccontare a lei tutto ciò che mi passava per la mente. Una liberazione. Era fatta.

Avevo partorito Leviosa, avevo abbassato i muri e avevo permesso alle parole di uscire senza ostacoli, spiegando ciò che le mie budella percepivano come ansia. Sono riuscita, con tutto il coraggio che ho in corpo, ad aprirmi col mondo intero.”

Leviosa, il nuovo singolo

“No one can stop me“, è un inno alla forza. Le parole più cattive spesso le diciamo a noi stessi, rifugiandoci in pensieri negativi che non ci appartengono. É ora di lavorare sulla nostra anima, di amarla, di amarci, di dirle le cose più belle. Solo così nessuno può fermarci, nessuno può definirci, se non noi stessi.

“No one can stop me è nata all’improvviso, quasi con l’esigenza di mandare un po’ di forza dentro le anime di tutti. Spero possa la gente capire quanto vale e che nessuno può essere fermato, se solo ci si arma di determinazione e un pizzico di autostima.”