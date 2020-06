Nina Zilli Schiacciacuore feat. Nitro è il nuovo singolo in arrivo in radio e sulle piattaforme digitali questa settimana.

Una nuova collaborazione in arrivo quindi per l’artista dopo quelle passate con Giuliano Palma, nel singolo di debutto 50mila, e J-Ax.

Nina Zilli Schiacciacuore

Questa volta la Zilli duetta con uno dei rapper più taglienti e dal linguaggio più crudo della scena rap italiana… Nitro.

Per accompagnare l’attesa per questo singolo, in arrivo nella giornata dell’ambiente, il 5 giugno, nelle scorse settimane Nina ha iniziato a coltivare una piantina mostrandola non stop, giorno per giorno, in live streaming.

La copertina del singolo Schiacciacuore infatti ritrae Nina Zilli come un fiore mentre Nitro è la luna. Entrambi vivono in una teca di vetro mente un grosso anfibio sta per infrangere il loro ecosistema.

Il brano, in arrivo questo venerdì, è già disponibile in pre-save a questo link.

La Zilli manca dalle scene discografiche con un album dal 2018, anno in cui partecipò al Festival di Sanremo con Senza appartenere (brano che vede tra gli autori anche Giordana Angi) a cui fece seguito la ristampa dell’album Modern Art.

Dal disco furono estratti tre singoli di cui l’ultimo, Ti amo mi uccidi, uscito il 22 giugno del 2018.

Testo e audio

In arrivo venerdì…