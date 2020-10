Nina Zilli è risultata positiva al covid-19. Lo ha annunciato la stessa cantautrice con una storia su Instagram, con dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Contemporaneamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha contattato Fedez e Chiara Ferragni chiedendo collaborazione per sensibilizzare gli italiani sull’uso della mascherina.

Il settore della musica e dello spettacolo sta risentendo pesantemente delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia mondiale. La manifestazione dei Bauli in Duomo a Milano (ne abbiamo parlato Qui) è solo la punta di un iceberg, che vede artisti e maestranze protagonisti anche di riflessioni e polemiche.

Nina Zilli, colpita dal covid, ha voluto parlare della sua esperienza sui social.

“Non state in luoghi affollati. Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini.

Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me. Sappiate che non ha funzionato.

Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia…

Ecco vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi e affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure va oltre il nostro controllo.”