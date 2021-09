Nicolas Bonazzi scansa i pensieri in “La mia cyclette”

Nicolas Bonazzi torna lanciando il suo nuovo singolo La mia cyclette (etichetta discografica NBMusic).

La mia cyclette già disponibile in digitale entra in rotazione radiofonica il 14 settembre.

Il brano segue a Solo cose belle lanciato nel 2020.

Nicolas Bonazzi, autore del brano, prodotto artisticamente da Alessandro Di Sciullo, descrive così il nuovo progetto:

“Ho scritto questo pezzo parlando di un amore finito che ancora intrappola tra nostalgie, ricordi e amarezze, ma più in generale è una metafora sull’immobilità di questi tempi assurdi che abbiamo vissuto in questi due anni, sul bisogno di chiudere gli occhi e andare lontano per sentirci vivi, per salvare la mente, pur consapevoli di non poter andare fisicamente da nessuna parte”

La mia cyclette – breve estratto

quanto costa non pensare a te

ai brividi sulla schiena

(…)

per spiegarti cosa sei

e che mi manchi quasi appena

che avrò cura di me lontano da te da te da te

ora salgo sulla mia cyclette

pedalo lontano

fra le cose che scanso

c’è il tuo pensiero avaro

vado forte sulla mia cyclette

dimentico il mondo

quasi quasi mi è chiaro

il senso più profondo

(…)

faccio finta di star bene

e che mi manchi quasi o appena

di esser fiero di me

che scappo da te da te da te

La mia cyclette è un brano pop amaro e sognante ed il brano sarà accompagnato dal videoclip per la regia di Francesco Ferri Faggioli – Roll In Production, online nei prossimi giorni.