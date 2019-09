Niccolò Fabi Io sono l’altro testo e video del primo singolo estratto dal nuovo album del cantautore in arrivo il prossimo ottobre.

Con i suoi 8 dischi di inediti a cui si aggiungono 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore e 1 disco con la super band FabiSilvestriGazzè, l’artista romano è considerato uno dei capisaldi del cantautorato italiano.

A consolidare questo status le due Targhe Tenco per Miglior Disco in Assoluto vinte con i suoi ultimi due album, Ecco e Una Somma di piccole cose.

Il nuovo disco, Tradizione e tradimento (ve ne abbiamo parlato anche qui) uscirà l’11 ottobre per Universal Music Italia.

NICCOLÒ FABI IO SONO L’ALTRO

Da ieri è online su tutte le piattaforme digitali e streaming Io sono l’altro, primo brano estratto dal nuovo disco. Ecco come ne parla il cantautore:

“Esiste un’espressione ‘In Lak’ech’ che nella cultura Maya non è solo un saluto ma una visione della vita. Può essere tradotta come ‘io sono un altro te’ o ‘tu sei un altro me’. Che si parta dalla mistica o dalla fisica quantistica si arriva sempre alla conclusione che l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo solo particelle di un tutto insondabile. Allora l’empatia diventa non solo un dovere etico, ma l’unica modalità per sopravvivere, l’unica materia che non dovremmo mai dimenticarci di insegnare nelle scuole. Conoscere e praticare i punti di vista degli altri è una grammatica esistenziale, come riuscire ad indossare i loro vestiti, perché sono stati o saranno i nostri in un altro tempo della vita. ‘Io sono l’altro’ è anche il titolo di una delle canzoni di questo disco nuovo“.

Io sono l’altro è accompagnata da un video girato da Valentina Pozzi.

NICCOLÒ FABI IO SONO L’ALTRO TESTO

Io sono l’altro

sono quello che ti spaventa

sono quello che ti dorme nella stanza accanto

Io sono l’altro puoi trovarmi nello specchio

la tua immagine riflessa

il contrario di te stesso

Io sono l’altro

sono l’ombra del tuo corpo

sono l’ombra del tuo mondo

quello che fa il lavoro sporco

al tuo posto

Sono quello che ti anticipa al parcheggio

e ti ritarda la partenza

il marito della donna di cui ti sei innamorato

sono quello che hanno assunto

quando ti hanno licenziato

quello che dorme sui cartoni alla stazione

sono il nero sul barcone

sono quello che ti sembra più sereno

perché è nato fortuna

o solo perché che ha vent’anni di meno

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

adesso facci un giro e poi mi dici

e poi…

Io sono il velo che copre il viso delle donne

ogni scelta, opposizione, che non si comprende

Io sono l’altro quello che il tuo stesso mare

lo vede dalla riva opposta

Io sono tuo fratello, quello bello

Sono il chirurgo che ti opera domani

quello che guida mentre dormi

quello che urla come un pazzo

e ti sta seduto accanto

il donatore che aspettavi per il tuo trapianto

sono il padre del bambino handicappato

che sta in classe con tuo figlio

il direttore della banca dove hai domandato un fido

quello che è stato condannato, il Presidente del consiglio

Quelli che vedi sono solo i miei vestiti

adesso vacci a fare facci un giro e poi mi dici

e poi mi dici

mi dici…

IL TOUR

Da dicembre Niccolò Fabi sarà in giro per i teatri italiani con un tour prodotto e organizzato da Magellano e Ovest.

1 dicembre – Ravenna – Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti)

2 dicembre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi

8 dicembre – Pescara – Teatro Massimo

10 dicembre – Cosenza – Teatro Rendano

12 dicembre – Catania – Teatro Metropolitan

13 dicembre – Palermo – Teatro Golden

19 dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara

20 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale (Biglietti Esauriti)

21 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale

7 gennaio – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Nuova Data)

10 gennaio – Bologna – Teatro EuropAuditorium

11 gennaio – Firenze – Teatro Verdi

12 gennaio – Torino – Teatro Colosseo

13 gennaio – Genova – Teatro Politeama Genovese

19 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica

20 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica

21 gennaio – Napoli – Teatro Augusteo

22 gennaio – Bari – Teatro Team

24 gennaio – Ancona – Teatro Le Muse

25 gennaio – Assisi – Teatro Lyrick (Nuova Data)

29 gennaio – Bergamo – Teatro Creberg

30 gennaio – Parma – Teatro Regio

