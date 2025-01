Niccolò Fabi, in arrivo un nuovo album realizzato e prodotto con Emma Nolde

In occasione dell’uscita della versione acustica di Punto di Vista, brano contenuto all’interno del nuovo album di Emma Nolde dal titolo NUOVOSPAZIOTEMPO (qui la nostra videointervista – qui la recensione), Niccolò Fabi ha svelato di stare lavorando a un nuovo album, che ha scelto di realizzare e produrre proprio insieme alla cantautrice toscana.

“Quando Emma è nata, io avevo già pubblicato tre dischi, avevo avuto la mia piccola ribalta televisiva, ci ero entrato in conflitto, ero in crisi e non sapevo se sarei riuscito a ricominciare a fare canzoni in una maniera a me più naturale”, ha scritto il cantautore romano in un lungo post su Instagram, a corredo di un piccolo estratto del video di Punto di Vista (Live Session).

Poi, ha aggiunto: “Più di venti anni dopo ci siamo conosciuti e arpeggiando la chitarra, uno davanti all’altra, ci siamo accorti di quante cose avevamo in comune. Emma è una perla sia come persona, che come cantautrice e musicista. Le ho dunque chiesto di far parte della realizzazione e produzione del mio nuovo disco, che stiamo registrando proprio in questo momento e di cui vi dirò a breve”.

Parole colme di stima, alle quali fanno eco – traboccanti di gratitudine – quelle di Emma Nolde, che ha così raccontato, condividendone l’emozione, questo momento:

“Da qualche parte nella scatola dei ricordi ho ancora un piccolo asciugamano con l’autografo di Niccolò Fabi. Me lo fece dopo un suo concerto. Io avevo 15 anni e avevo da poco iniziato a scrivere in italiano. È stata la musica di Niccolò ad avermi fatto pensare che fosse possibile, che esisteva un modo di scrivere nella mia lingua che poteva appartenermi. Pensare di aver scritto una canzone con lui mi continua a sembrare surreale.

Quando abbiamo girato questo video ero nel bel mezzo della registrazione di NUOVOSPAZIOTEMPO e si vede dalla mia faccia stanca e piena di bollicini quanto fossi dedicata a quella cosa lì e basta. Quando registri un disco succede questo: la pace diventa una missione e un tema. Nella realtà, invece, si combatte. Per cosa? Per le canzoni e per giornate come quella.

Mentre scrivo, oggi, sono con Niccolò e abbiamo appena iniziato le registrazioni del suo nuovo disco. Mi ha voluta con sé per questo nuovo viaggio, per questa nuova lotta. Combatteremo insieme, fianco a fianco, per far ascoltare la versione migliore delle sue canzoni. Ti voglio bene Nic, è solo l’inizio, grazie!“.

NUOVO ALBUM IN ARRIVO PER NICCOLò FABI

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo album di Niccolò Fabi, secondo quanto riportato da Paolo Giordano nel podcast Pezzi: dentro la musica, quest’anno il cantautore romano – in occasione della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover – tornerà sul palco dell’Ariston in duetto con Rkomi.