Nek nuovo album. Ieri sera Nek, come da programma, si è presentato in diretta su Instagram in uno dei consueti appuntamenti social di #Acasaconvoi (vedi qui) collegati con la campagna #iosuonodacasa (qui).

Il cantautore ha raccontato di quanto ha scritto nel suo studio casalingo in questo periodo di quarantena, di quanto ha capito che continuare a fare musica nonostante questo momento di stop è la medicina migliore per lui.

E così a sorpresa ha presentato live alcuni dei brani del suo nuovo album, Il mio gioco preferito parte 2 con una promessa… “vi inonderò di musica nuova!“.

Il primo brano arriverà in radio e in digitale già da questo venerdì, 10 aprile. Si chiama Perdonare ed è una canzone di speranza, scritta più di otto mesi fa e che oggi, in questo momento così particolare, contiene delle frasi che sembrano attuali quanto mai prima.

Questa una parte del testo di Perdonare…

“Difficile volersi bene non metterci mai le catene

la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori

in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo

di questa vita

Difficile per ogni uomo restare sempre bambino

mi accetti per quello che sono, mi senti per quello che suono

ed ora che giorno per giorno ci metto l’istinto, l’impegno

esiste soltanto averti accanto, esserne degno

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

siamo ancora due destini, dicono di si

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare

Così questo cuore ti è grato

e non ti darà per scontato

è tutto quello in cui credo

sei tutto quello che vedo

e ora che abbiamo capito

abbiamo spazio infinito

brindiamo al nostro passato

buttiamo alle spalle quello che è stato

In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui

tenendoci più forte per non perderci

vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà

vale anche perdonare, perdonare

non è mai facile

rialziamoci da terra, ripartiamo da qui

siamo ancora due destini, dicono di si

lo so che cambierà, cambierà e se cambierà

ti posso perdonare, perdonare

amare è perdonare, perdonare”