Il pre ascolto di “Diamanti” dei Negramaro con Elisa & Jovanotti: un brano che si spoglia di ogni perbenismo per comunicare la verità di una storia

Ed eccomi qui, in anticipo di due giorni sulle pagelle dei nuovi singoli in uscita come sempre il venerdì, per parlarvi del nuovo singolo dei Negramaro, Diamanti, un brano che li vede insieme ai colleghi e amici Elisa e Jovanotti e che Mncomm, ufficio stampa della band, mi ha fatto pervenire in anteprima per l’ascolto.

Questa canzone in versione duetto non sarebbe risultata certo una sorpresa, avendo i Negramaro già proposto brani sia con Elisa che con Jovanotti, sicuramente in trio la cosa risulta quantomeno nuova e adatta a festeggiare i vent’anni di carriera della band di Giuliano Sangiorgi.

Un ritorno con il botto in cui si riprendono i rapporti di lunga data nel mondo delle sette note e li si rendono ancora attuali, come questo brano.

Diamanti si muove musicalmente e melodicamente tra i confini delle storiche ballate dei salentini, con l’aggiunta però dell’impeto caratteriale riconoscibile degli altri due artisti

Il pezzo è figlio infatti anche dell’amicizia che c’è fra Giuliano, Lorenzo ed Elisa, che va ben oltre disegni discografici e collaborazioni di convenienza, tanto che il pezzo in questione è firmato da tutti e tre ed ognuno ci ha messo quel tocco personale che riconosceresti fra mille.

Il tutto per descrivere la forza delle relazioni ma anche dell’amicizia, sentimento che spesso tendiamo a mettere dietro l’amore per importanza, ma che spesso si rivela la nostra ancora di salvezza, il salvagente quando il mare è mosso e la riva appare lontana.

Il testo è questo, una fotografia di un rapporto reale, tangibile. Si perde il perbenismo a favore di termini non edulcorati che però servono proprio a comunicare la verità dei passaggi di una storia; e quando la cosa rafforza il messaggio e non è solo il diseducativo tentativo di sentirsi al pari della generazione moderna, fatta di rappers e trappers che della parolaccia fanno il loro mantra espressivo, allora ben venga.

Diamanti dei Negramaro con Elisa e Jovanotti è alla fine il pezzo che ascolti e riascolti ancora, che ti fa pensare a quanto c’è anche di te all’interno del testo.

Dentro ci riconosci il miracolo di tre artisti con rispettivamente 20 (Negramaro), 26 (Elisa) e 35 (Jovanotti) anni di carriera sulle spalle, ma che non smettono straordinariamente di avere cose da dire.

Volete un voto… e no… per quello dovete aspettare le pagelle Venerdì!