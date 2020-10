Negramaro, “Contatto” prende forma, svelati i primi titoli e un featuring

Si avvicina il 13 novembre, giorno in cui sarà pubblicato il nuovo album dei Negramaro Contatto (Sugarmusic), che arriverà a tre anni di distanza da Amore Che Torni.

La band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha iniziato a svelare sui social alcuni dettagli del nuovo progetto discografico.

Contatto è definito non come una semplice playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento. Un progetto ambizioso che i Negramaro stanno svelando giorno per giorno.

Nel frattempo il singolo Contatto ha esordito nella Top 5 della classifica Earone, ma il piazzamento potrebbe migliorare già questo venerdì.

NEGRAMARO CONTATTO

Farà parte dell’album Contatto il brano Non è vero niente feat. Madame. Una collaborazione inedita che viene definita come un duetto incendiario. Non è la prima volta che Giuliano Sangiorgi duetta con una voce femminile e finora i risultati sono stati sorprendenti.

Altro brano del quale è stato svelato il titolo è La Cura del Tempo.

Intanto nei prossimi giorni proseguirà la scoperta degli altri titoli. Ogni brano sarà accompagnato dalla particolare grafica pensata ad hoc dall’agenzia creativa Thestylepusher, che ha ideato la copertina del disco. La cover raffigura quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite, che con le loro ombre riproducono una farfalla, simbolo dell’evoluzione e del movimento.