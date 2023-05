Negramaro: 20 anni di musica in 9 live nei teatri di pietra e un grande evento con tantissimi ospiti

Venti anni di Negramaro significano tante cose: musica, successi, amicizia, famiglia, vita. Questo è “N20” che la band ha presentato in conferenza stampa.

Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo sono uniti dalla musica e grazie alla musica si sono legati a tutti noi che a partire da giugno potremo vedere la celebrazione di questi 20 anni con un lungo tour che ci regalerà 10 imperdibili show.

Andiamo a scoprire queste novità ricordandovi che cliccando qui troverete invece la nostra video intervista alla band realizzata il 21 maggio.

negramaro – 9 date nei teatri di pietra

9 imperdibili live nei più suggestivi teatri di pietra italiani: si inizia dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire poi il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

“Sono location inedite per noi – dichiara Andrea Mariano – la scenografia naturale dà uno spessore ed un impatto molto forte in un concept che sarà anche visuale. Noi siamo nati sui palchi prima che sui dischi e quindi esibirci in questi maestosi e meravigliosi teatri di pietra è davvero molto stimolante”

N20 BACK HOME, IL RITORNO A CASA

Fra queste anche l’evento speciale N20 BACK HOME, la grande festa – unica data in Puglia – che si terrà il 12 agosto, in una location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE).

“Abbiamo scelto l’aeroporto per avere un posto diverso dallo stadio – dice Giuliano Sangiorgi– è a pochi kilometri da casa nostra e quando eravamo bambini andavamo lì a vedere gli aerei che decollavano… e ora andiamo suonarci! E’ un impatto emotivo davvero forte”

Per l’occasione ci saranno tanti ospiti eccezionali che in questi anni hanno accompagnato il viaggio artistico della band e che si alterneranno sul palco per rivisitare i brani della band e ripercorrere la storia del gruppo:

Elisa

Fiorella Mannoia

Madame

Samuele Bersani

Niccolò Fabi

Diodato

Sangiovanni

Malika Ayane

Ermal Meta

Rosa Chemical

Ariete

Aiello

Sono solo alcuni degli ospiti presenti e daranno vita ad un’esperienza indimenticabile, con sorprese tutte da scoprire e che andranno ben oltre il concerto.

Ricordiamo che i Negramaro hanno un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.

Nel corso della giornata avrà grande spazio il programma globale di Spotify RADAR, nato per supportare i talenti emergenti a livello locale. Sul palco di #N20BackHome si esibiranno alcuni di loro: Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna.

lA TEMATICA SOCIALE

Da sempre sensibili e impegnati alle tematiche sociali attuali, i Negramaro per la celebrazione del ventennale hanno voluto con loro l’associazione Sylva, organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione, unica realtà che sta riforestando il Salento e la Puglia (non con ulivi, ma con macchia mediterranea, paesaggio originario del tacco d’Italia).

Negramaro gli lp “Anniversary edition” in edizione limitata

Per l’occasione, Sugar pubblicherà in edizione limitata, con esclusivo sticker N20 gli LP “Anniversary Edition”, tutti gli album della discografia dei negramaro in una collezione imperdibile: l’artwork di ogni prodotto è una rivisitazione dell’iconica immagine originale, riproposta al suo interno.

Tutti i vinili conterranno un estratto del testo di un loro brano: unendo le frasi si comporrà una poesia che contribuirà a rendere i vinili unici. Ad oggi sono già disponibili online e negli store fisici i vinili di “negramaro”, “000577”, “Mentre tutto scorre”, “La finestra”, tutti pubblicati con Sugar come l’intera discografia della band. E dal 16 giugno, saranno disponibili in pre-order e in edizione limitata anche gli album “Casa 69”, “La Rivoluzione sta Arrivando”, “Amore Che Torni”, “Contatto”, sempre pubblicati per Sugar (qui i dettagli).

LA LOGISTICA per raggiungere i negramaro

Per l’evento di Lecce è possibile prenotare il viaggio andata e ritorno in autobus direttamente dalla piattaforma BusForFun al seguente link: https://www.busforfun.com/articolo/negramaro. Sarà inoltre possibile prossimamente, tramite la piattaforma Parkforfun.com, prenotare il proprio posto auto. La gestione dei parcheggi è di competenza di ParkForFun sia per il coordinamento sia per la gestione online ed onsite delle aree parcheggio nelle vicinanze della venue dell’evento (Aeroporto di Galatina – LE).

Radio Italia è radio partner di N20 Tour e di N20 Back Home. Radio Norba è radio partner dell’evento N20 Back Home.