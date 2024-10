Naska annuncia l’uscita del nuovo album “The Freak Show” e del cartoon “The Freak Family”

A distanza di un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album La Mia Stanza, Naska è pronto a tornare con nuova musica e annuncia l’arrivo dell’album The Freak Show (Thamsanqa / The Orchard) in uscita venerdì 11 ottobre, e annuncia anche l’uscita del suo film d’animazione “The Freak Family” già disponibile su Prime Video.

Il nuovo album in arrivo è già disponibile per il pre-order e pre-save cliccando sul rispettivo termine, mentre il cartoon è possibile guardarlo qui.

NASKA,”THE FREAK SHOW”: L’ALBUM IN ARRIVO

The Freak Show conterrà nuovi inediti del principe del punk italiano e il tutto culminerà con la data del 7 dicembre 2024, quando Naska tornerà ad esibirsi live. Il concerto, prodotto da Vivo Concerti, si terrà all’Unipol Forum di Milano e i biglietti sono già disponibili su TicketOne.

La data all’Unipol Forum arriva dopo il doppio sold-out del 2023 al Fabrique e dopo il lungo tour estivo che lo ha visto protagonista nei principali festival italiani.

NASKA, “THE FREAK FAMILY”: IL CARTOON

“The Freak Family” è il film d’animazione dramedy di Naska che anticipa l’uscita dell’album The Freak Show. Il cartoon, come descritto sopra, è già disponibile alla visione su Prime Video.

Scritto e diretto dallo stesso Naska e da Alessio Stigliano (theShow), “The Freak Family” è un cartoon incentrato proprio sulla figura dell’artista, un giovane aspirante cantante pop punk che sogna di diventare famoso, attorno al quale ruota un universo di personaggi disfunzionali tra satira sociale e black humor.

Tra di essi, c’è Polly, la sua fidanzata, che lo porta al cospetto di Mark Lucifemberg, il signore dell’Influerno, che gli concede poteri social straordinari in cambio della sua anima. Poi c’è la sua famiglia disfunzionale, composta da sua madre, sotto costante effetto di psicofarmaci, suo padre, cocainomane eccentrico e strampalato che fa di tutto per evitare di lavorare, sua sorella Bea, che vende foto dei piedi su OnlyFans, e Dobby, il cane parlante. Alla fine c’è Simo, il suo miglior amico, che cerca di salvarlo da situazioni difficili e spiacevoli.

Il cartoon è prodotto da Thamsanqa, è stato disegnato da Pietro Cascavilla e animato da Pietro Cascavilla, Onderod vision e Panick, e sonorizzato e musicato da Lussorio Piras. Le voci invece sono di Naska, Alessio Stigliano, Simone Panetti, Homyatol, Nello Taver, Sdrumox, Daniele Calise, Susan Bonotti, Ilaria Tonali, Valerio Dibitetto, Alessandro Orgiato, Emmanuel Losi, Lussorio Piras, Riccardo Vignola, Filippo Ricchiardi.

Questo duplice progetto di The Freak Family e di “The Freak Show” riesce a mettere insieme cinema e musica, evidenziando la poliedricità di Naska, il suo stile comunicativo e cifra stilistica ormai consolidata e riconoscibile.