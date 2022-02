NASHLEY: esce “Osiride”, il capitolo conclusivo del suo percorso di cambiamento e rinascita artistica. A maggio parte il tour

Nashley Osiride è il nuovo album, fuori ovunque il 4 marzo, disponibile in pre-save e in pre-order.

A un anno dal singolo Giovane e triste (certificato Oro), Nashley annuncia il suo nuovo album Osiride, che uscirà venerdì 4 marzo per Ventidiciotto e in esclusiva per Believe Artist Services.

I sentimenti si evolvono, mutano e molto spesso si confondono. In questo viaggio iniziato con i primi due capitoli Iside e Seth (ne abbiamo parlato qui e qui), l’unica soluzione per Nashley per giungere al cambiamento è stata quella di passarci attraverso proprio come ha fatto Osiride lungo il Nilo.

Proprio con il nuovo progetto discografico Osiride si conclude e inizia il racconto di Nashley nella sua nuova dimensione artistica. Così l’artista ha raccontato l’album:

Per ogni viaggio che termina c’è una nuova avventura che bussa già alla porta. Ho passato un anno a scavare tra i miei angoli più bui per trovare un po’ di luce ed ho capito che tutte le emozioni che cercavo di sopprimere erano in realtà quelle da lasciare libere.

Ho smesso di fare quello che pensavo le persone si aspettassero da me e ho iniziato a mischiare le carte, dando vita a un flusso creativo che seguisse prima di tutto il mio istinto. Ho dovuto guardare in faccia l’inferno, per imparare a vivere nel paradiso. Sono dovuto morire per rinascere, come Osiride.





nashley OSIRIDE , SETH E ISIDE nei club italiani

L’artista è pronto a portare la sua nuova musica sui palchi dei club italiani nel corso del suo Nashley – Dal Vivo Tour. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date. Queste le date aggiornate degli appuntamenti live organizzati da BPM Concerti e Trident Music:

17 maggio 2022, Roma: LARGO VENUE (recupero data del 10 febbraio 2022)

(recupero data del 10 febbraio 2022) 18 maggio 2022, Milano: SANTERIA TOSCANA 31 (recupero data del 17 febbraio 2022)

(recupero data del 17 febbraio 2022) 27 maggio 2022, Roncade (TV): NEW AGE (recupero data dell’11 febbraio 2022)

(recupero data dell’11 febbraio 2022) 31 maggio 2022, Torino: HIROSHIMA MON AMOUR (recupero data del 18 febbraio 2022)

Foto di Asia Michelazzo, Edoardo Embrinati.