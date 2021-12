Nashley pubblica il nuovo Ep “Seth – Capitolo Secondo”

Dopo Iside – Capitolo Primo arriva Seth – Capitolo Secondo. Questo è il titolo del nuovo Ep di Nashley, negli store digitali dal 10 dicembre 2021.

Seth – Capitolo Secondo (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services) è la seconda parte di un racconto in più puntate che, passo dopo passo, vuol far immergere l’ascoltatore nella nuova dimensione artistica di Nashley.

L’artista rivela: “Questo è il secondo capitolo di un percorso, in primis mio, che racconta di storie e sentimenti sempre diversi che si evolvono, passando dall’amore al caos e viceversa, che poi sono facce della stessa medaglia. Se si vuole giungere a un cambiamento l’unica soluzione è passarci attraverso e così ho fatto“.

L’Ep contiene il doppio singolo Goodbye (prod. Giordano Colombo) e Duemila Treni (prod. Giordano Colombo, Movimento). Di questi brani, Nashley dice: “In Duemila treni ho sperimentato nuovi suoni, nuove consapevolezze, nuovi modi di vedere quello che mi accade intorno pur conservando tutto quello che ho raccolto dal passato che, invece, ho racchiuso in Goodbye“.

Nashley dal vivo

Il nuovo percorso artistico di Nashley prevede anche il debutto live. L’artista è pronto a portare la sua musica sui palchi dei club italiani, con il Nashley – Dal vivo Tour. Nashley si esibirà per la prima volta dal vivo a partire da febbraio 2022. Ecco le date degli appuntamenti live ad oggi confermati:

10 febbraio 2022 – LARGO VENUE – ROMA

11 febbraio 2022 – NEW AGE – RONCADE (TV)

17 febbraio 2022 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

18 febbraio 2022 – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

Il tour è organizzato da BPM Concerti e Trident Music. I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Foto di Gianluca Caldara