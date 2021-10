Nashley: tutto quello che c’è da sapere su ISIDE – capitolo primo, il suo nuovo EP

Si apre un nuovo capitolo per Nashley. L’artista ritorna presto con “ISIDE – capitolo primo” (Ventidiciotto, licenza esclusiva Believe Artist Services), la sua nuova fatica discografica che come suggerisce il titolo dà il via ad un racconto in più puntate che ci farà immergere nella sua dimensione artistica

Già disponibile in pre-save a questo link, “ISIDE – capitolo primo” contiene il doppio singolo ROSA (prod. Mameli) e CATENE (prod. Movimento), due facce della stessa medaglia, un modo per raccontare la fase iniziale di questo nuovo percorso discografico.

Ecco come Nashley ha commentato questo suo nuovo capitolo di vita artistica:

Stavolta non ho voluto semplicemente lavorare a nuova musica, ho voluto raccontare una storia che inizia proprio con ISIDE – Capitolo Primo. In questo nuovo progetto ho voluto fare un passo avanti, o meglio, un passo fuori dalla mia comfort zone perché penso che per migliorare ed evolversi spesso sia necessario andare in contro a cose che non conosciamo o che ci sembrano più grandi di noi. Questo è solo il primo capitolo… E non ci sarà da aspettare molto per i prossimi.

Di Nashley su All Music Italia già vi avevamo parlato in questa occasione. Nel 2021 Nashley ci ha dato degli assaggi del suo nuovo percorso artistico con SOLI ASSIEME un brano che ha aiutato l’artista a trovare una strada musicale senza regole ed etichette, facendolo uscire da un periodo di crisi, e GIOVANE E TRISTE, un brano che unisce sonorità urban e pop su un tappeto sonoro minimale, che lascia esprimere alle parole tutta la profondità del messaggio: l’artista si sente intrappolato in una disperazione che lo porterà ad avvicinarsi alla figura fragile di Kurt Cobain, in una vita di successo che però non riesce a colmare il vuoto che sente dentro.

Qui sotto potete recuperare l’audio di Giovane e Triste di Nashley.