Claudio Cecchetto presenta “Fanc**** il mondo”, singolo d’esordio dei Nameless 71

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 ottobre, “Fan**** il mondo” è il singolo d’esordio dei Nameless 71, “baby band” di Pesaro composta da: Lorenzo Schiesaro (frontman, chitarra acustica e basso), Edoardo Ricciarini (basso e chitarra ritmica), Tommaso Santini (chitarra solista), Guido Rastelletti (batteria e cori) e Simone Bellachioma (tastiere).

“Fan**** il mondo è una canzone positiva. Parla di un amore vissuto in maniera forte, come vengono vissute tutte le cose alla nostra età. Il protagonista è un romantico, non solo in ambito sentimentale ma anche nella vita, nel senso che è uno che vorrebbe cambiare il mondo e si arrabbia quando gli altri sono troppo superficiali.

La sua rabbia, però, passa quando sta con la ragazza che gli piace. Quando sta con lei dimentica infatti tutto il resto e da qui la frase che dà il titolo al brano. Quando la sera lei torna a casa, lui vive una sorta di abbandono, ma per sua fortuna è un abbandono che dura poche ore, perché la rivedrà il giorno dopo”.

Nameless 71, “Fan**** il mondo”

Quando Claudio Cecchetto li ha ascoltati per la prima volta la somma delle loro età ammontava a 71 anni. Da qui il numero che compare nel nome della band, che è anche l’età di colui che li ha scoperti e che ha regalato loro una mini-tournée estiva lo scorso agosto.