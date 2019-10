My Escort “Solo tu” è il singolo che chiude la trilogia de “L’Amore non esiste”

La band vicentina dei My Escort dopo aver lanciato rispettivamente i singoli Cosmopolitan e L’Amore non esiste, rispettivamente a Marzo e Giugno 2019, si prepara a tornare con il terzo capitolo di questa trilogia de L’Amore non esiste, Solo tu.

Il brano sarà lanciato ufficialmente sulle piattaforme streaming l’8 novembre ma è già stato inviato a tutte le radio qualora volessero trasmetterlo in anteprima.

Il senso di questa operazione della band è di cercare di valorizzare le varie emittenti consapevoli che, almeno per un mese, chi volesse ascoltare il nostro singolo non potrà farlo che attraverso di loro.

La trilogia della band ispirandosi al mondo di Dickens porta in scena una visione del passato, presente e futuro e delle scelte che possono marchiare a fuoco il percorso di ognuno di noi.

Per i My Escort Solo tu rappresenta la visione, quella dopo una scelta non facile, quasi nichilista, di accettazione prona a una divinità (Amore) piuttosto crudele, raffigurata nel mito – non a caso – in procinto di scagliare una freccia, nella posizione dominante del volo rispetto all’essere umano che è spesso in ginocchio, sulla terra, afflitto.

Una visione che prende in considerazione l’equilibrio sadomasochistico di chi è disposto a dare tutto, anche senza ricevere nulla in cambio, probabilmente uno degli equilibri più duraturi e difficili da rompere e sicuramente una delle principali fonti di reddito per qualsiasi psicoterapeuta.

Ecco come ne parla il frontman, Alessio:

“L’amore non esiste, in sintesi, prende a prestito tre periodi temporali, il passato con Cosmopolitan, il presente con L’amore non esiste e il futuro con Solo tu, cercando di delineare un’idea dell’amore costruita attraverso l’esperienza, il vivere quotidiano e proiettando un’immagine un po’ fosca che mostra in fondo quanto siamo disposti a rinunciare a esprimere la nostra personalità e le nostre necessità, in favore di un ideale che spesso risulta effimero quando non distruttivo.”

Il brano è stato prodotto da Matteo Franzan.

Conosciamo meglio i My Escort

I My Escort sono una band pop oriented di Vicenza che prende vita nel 2010.

Il gruppo (in origine un duo) è formato da 3 elementi: Alessio Montagna (tastiere e voce), Luca Agerde (basso) e, dal 2014, Daniele Trevisan (chitarre).

Alessio e Luca, nati e cresciuti nel vicentino si sono conosciuti da adolescenti e dopo trascorsi che li vedono militare anche nelle medesime formazioni giovanili, pubblicano il loro primo album Canzoni in ritardo nel 2015.

L’album si avvale della produzione artistica di Matteo Franzan, collaborazione che prosegue anche nel successivo EP Parentesi estive (2017), dove per la prima volta compare nei credits anche il padovano Daniele Trevisan.

Alessio Montagna, frontman, oltre a essere il principale autore e compositore della band ha scritto o arrangiato brani per altre formazioni venete come i Dardo Moratto e i Riaffiora.