Musify: ecco come funziona la piattaforma di quiz musicali

Musify, come aiutare l’industria musicale giocando con le note… e a breve potrete giocare con dei qui legati alle playlist musicali di All Music Italia.

Lanciato il nuovo portale con quiz gratuiti che punta sulla gamification come strumento di marketing per etichette, live e festival.

La missione di Musify è far giocare milioni di persone con la musica. L’obiettivo è far crescere artisti emergenti e etichette indipendenti. Dopo aver esordito con i brani di Sanremo 2019, Musify (www.musify.it) lancia il suo nuovo portale con lo scopo di aiutare anche l’industria musicale a suon di quiz.

Ma come funziona Musify?

La piattaforma mette in connessione musicisti, etichette, radio ma anche organizzatori di festival, di live e blogger, con il loro pubblico grazie all’elemento della gamification.

Per scalare la classifica di Musify bisogna essere tra i più veloci nell’indovinare il brano nei 10 secondi di ascolto messi a disposizione: parte la musica e l’utente potrà scegliere tra 4 risposte, di cui solo una sarà quella corretta. Verrà richiesto a volte di indovinare l’artista, altre volte il titolo della canzone.

Ecco, giusto per fare un esempio, un quiz realizzato sulle canzoni della vincitrice del Golden Globe, Laura Pausini.

https://www.musifyclub.com/game/laura-pausini-history

Un’idea che aumenta l’engagement…

E così che Musify diventa uno strumento utile per aumentare l’engagement.

Tutto ciò infatti genera buzz a costi contenuti e coinvolge un pubblico sempre più ampio di ascoltatori perché coinvolge, intrattiene, invita alla condivisione e al ritorno alla fruizione. Ma, soprattutto, consente al cliente di recuperare informazioni utili per creare una strategia di marketing che aiuterà a crescere sul mercato: città di provenienza del giocatore, la sua età, quali brani più indovinati.

Un strumento perfetto quindi per gli artisti indipendenti che vogliono migliorare l’engagement dei propri fan, per le etichette che possono scoprire dove indirizzare al meglio il budget destinato al marketing, agli eventi live e i festival per coinvolgere il pubblico offrendo riconoscimenti esclusivi.

Allo stesso tempo una radio può coinvolgere il pubblico in diretta ad esempio con playlist tematiche, mentre blog e fanzine possono integrare nel sito il widget di gioco di Musify ed aumentare il tempo di permanenza dei lettori.

La musica oggi è sempre più digital. Rispetto ad altre industrie, quella musicale è tra quelle più in crescita. La dimensione del mercato globale, misurata in base ai ricavi, è di 31,1 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che aumenterà del 2,5% nel 2021.

Grazie, purtroppo, all’effetto Covid (purtroppo non per l’effetto ma per la causa) la fruizione di contenuti musicali in streaming è in netta crescita: secondo un nuovo rapporto di Grand View Research, Inc il mercato dovrebbe raggiungere i 76,9 miliardi di dollari entro il 2027 con una espansione del 17,8%.

La crescente adozione del digitale i servizi musicali sono uno dei fattori chiave che guidano il mercato, grazie alla flessibilità e alla facilità d’uso offerte dalle varie applicazioni musicali. Il settore ha assistito a un notevole passaggio dal pubblico tradizionale ai contenuti online.

Gratuito per i giocatori, Musify, nato da un’idea di Massimo Morgante, offre diverse opzioni per il cliente. Maggiori info qui.

Questo articolo non è, e non vuole essere un publiredazionale. Semplicemente ci piace sostenere le nuove idee che possono dare aiuto alla musica e il progetto Musify ci ha convinto in tal senso e per questo il nostro sito nei prossimi mesi lancerà diversi quiz musicali con questa piattaforma.