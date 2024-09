Music For Change: al via le sfide dirette tra i 16 finalisti

Music For Change, importante premio europeo a sfondo civile, è giunto alla 15ma edizione. Quest’anno, la sua formula si presenta rinnovata prevedendo una fase di sfide dirette tra i finalisti per poter accedere ai live.

Il Direttore artistico Gennaro De Rosa ha spiegato che “le Audizioni Live si confermano sempre intense e faticose per commissione, semifinalisti, tecnici e staff. Abbiamo superato 20 ore intense di ascolto serrato, di confronto, di emozioni, di energie e di frullati di vita di più di 30 artisti. Sarebbe stato bello poter portare tutti allo step successivo ma a breve saremo anche costretti a ridurre ancora il numero ad 8 e poi arrivare infine ad un vincitore. Abbiamo ascoltato artisti bravi e con percorsi luminosi ed interessanti. Non è stato facile, sono rimasti fuori artisti bravi, questa è una certezza”.

Music For Change: le fasi “Augmented Residency” e “Swipe Up&Down”

I finalisti sono 16; e per loro inizia un percorso di formazione e di sfide. Fino al 30 settembre 2024, gli artisti saranno impegnati nella fase “Augmented Residency”. Si tratta di una residenza artistica aumentata, che permetterà loro di comporre e produrre il proprio brano venendo seguiti a distanza da 5 Support Team di esperti.

In questo contesto creativo, i finalisti dovranno realizzare un brano sui temi che caratterizzano Music for Change, da portare alla successiva fase Swipe Up&Down. I brani realizzati saranno esaminati da una commissione, con il compito di decidere quale arriverà alla fase live del 10, 11 e 12 ottobre 2024 a Cosenza presso il Teatro A. Rendano. La commissione è formata da: Michele Monina, Duccio Pasqua, Francesco Vaccaro, Doriana Tozzi e il Direttore artistico Gennaro de Rosa.

Le sfide dirette dei 16 finalisti

Gli artisti sono stati accoppiati e suddivisi in base agli 8 temi cardine del premio. Ecco i nomi dei 16 finalisti che dovranno affrontare le sfide dirette tra loro:

DISUGUAGLIANZE e MARGINALITÀ SOCIALE

ACQUACHIARA (Roma) vs MAREA (Bari)

MIGRAZIONI e POPOLI

MOÀ (Terni) vs ELISA BENETTI (Roma)

RESISTENZE e DEMOCRAZIA

BLUESEX (Brindisi) vs DALIA BUCCIANTI (Livorno)

RIGENERAZIONE e FUTURO

BELLY BUTTON E IL CORO ONDA (Roma) vs ALESSIO ALÌ (Roma)

PARITÀ di GENERE e DIRITTI LGBTQ+

AZI (Ascoli Piceno) vs VIA MERCANTI (Salerno)

AMBIENTE ed ECOLOGIA

PROVINCIALE (Parma) vs MARGÒ (Roma)

LAVORO e DIGNITÀ

PUTCARE (Napoli) vs SAMBO (Messina)

CITTADINANZA DIGITALE e CYBER-RISK

VALENTINA TIOLI (Modena) vs CHARLOTTE CARDINALE (Palermo)

La giuria avrà la responsabilità della scelta di chi vincerà le 8 sfide. A quel punto, dal 4 al 9 ottobre 2024 si svolgerà la fase dedicata all’ottimizzazione delle pre-produzioni degli 8 brani per la fase Live, e all’interazione con il direttore della resident band per organizzare l’esibizione finale.

Il 10 ottobre è previsto il primo incontro dal vivo a Cosenza: gli artisti, fisicamente presenti, saranno impegnati dal 10 al 12 ottobre con le fasi Live.

I Support Team

In questo percorso di preparazione alla finale, gli artisti saranno seguiti e accompagnati da 5 Support Team.

Il Content Team darà loro supporto sulla scrittura e sui contenuti relativi alle tematiche sociali assegnate. E’ composto da: Giuseppe Anastasi, cantautore e autore italiano; Dinastia, rapper e autore; Luk, vincitore della 13ma edizione di Music for Change; Olivia XX, cantautrice ed autrice; Montegro, autore, cantante e polistrumentista.

Il Music Production Team affiancherà i finalisti nella composizione e produzione dei brani. I suoi componenti sono: Rosario Canale, produttore musicale, autore e compositore; il musicista e compositore Stefano Amato di Brunori Sas; e i giovanissimi producer Daniel “Sdano” Signorini e Aldo Campanaro.

Il Communication Team guiderà gli artisti nelle scelte di comunicazione relative alla pubblicazione dei singoli in concorso. Ne fanno parte Giuseppe Piccoli e Luigi Naccarato.

Il Vocal Team, guidato e diretto dalla vocal coach Cecilia Cesario, darà loro consigli e soluzioni per poter usare al meglio la voce.

Infine, il Pitch Team di Believe fornirà supporto sulla costruzione di un prodotto che abbia tutte le caratteristiche per poter arrivare sul mercato discografico senza passare inosservato. I suoi membri sono esperti di Believe Music Italia: Alice Sorrenti, Head of Label & Artist Solutions; Chiara Sacchini, Senior Leader Artist Relations; Marco Danelli, Senior Leader Editorial & marketing partnerships; Marco Ragusa, Senior Leader Business development; Mattia Perego, A&R Talent Scout.

I Team saranno diretti e coordinati da Giulia Cancedda “Cance” (cantautrice vincitrice del Premio Musica contro le mafie under 35 nel 2019, già Tutor, Conductor e pioniera di Sound BoCS nel 2020, direttrice artistica del The Busking Contest).

Ci saranno anche 4 Advisors che avranno l’importante ruolo di spiegare, consigliare, interagire, rassicurare i 16 finalisti grazie alla loro esperienza pregressa all’interno del Premio: Sugar, Sbazzee, Heren Wolf e i Malvax.

I PREMI di Music For Change

L’organizzazione consegnerà il Premio Music for Change 15th Award – Augmented Edition.

Il Primo Premio consiste nella vincita di 10Mila Euro per realizzare un Tour, apertura del concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2025, mini tour nei festival partner di Music for Change, ritorno il prossimo anno come ospite

main nell’edizione 2025, esibizione a Casa Sanremo sul main stage nella settimana del Festival, opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

Numerosi anche i premi speciali: Menzione Speciale su segnalazione del Club Tenco; Borsa di studio presso il C.E.T. – La Scuola di Mogol. Ed ancora, Premio 1MNext con accesso diretto alle pre-selezioni finali del contest che porta al palco del Primo Maggio di Roma; Premio Rete Doc (1 anno di consulenza editoriale, fiscale, legale e previdenziale con i professionisti della Rete Doc); Premio Acep/Unemia Borsa di Studio/Produzione; Premio Polizia di Stato/Polizia Moderna; Premio Musa Factory con la produzione di un singolo.

I brani degli 8 artisti che arriveranno alle fasi Live, saranno distribuiti in esclusiva per l’assegnazione del Premio Stream di Believe Music Italia. I vincitori otterranno un contratto di distribuzione artista con supporto promozionale sugli stores, 3 giorni in studio registrazione MAST (Milano) e la partecipazione a Casa Sanremo 2025 durante il 75° festival della Canzone Italiana.