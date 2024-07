Music For Change, svelati i nomi dei 35 semifinalisti della 15esima edizione

Svelati i nomi dei 35 semifinalisti della 15esima edizione di Music For Change, il più importante premio europeo a sfondo civile, che prenderanno parte alle audizioni live del 7 e 8 settembre al Mood Social Club di Rende (CS), nella speranza di entrare a far parte del gruppo di sedici artisti che potranno vivere la nuova esperienza dell’Augmented Edition, durante la quale saranno chiamati a comporre un brano inedito per poi giungere ad uno dei momenti più “temuti” di Music for Change, lo “SwipeUp&Down/Le Sfide”, che decreterà i nomi degli 8 artisti che approderanno alla finale live dell’11 ottobre.

MUSIC FOR CHANGE: LE GIURIE

A scegliere i 35 semifinalisti è stata una giuria composita ed eterogenea, che ha previsto anche la partecipazione del pubblico tramite le votazioni sulla piattaforma di Music For Change.

I voti “Social” sono stati poi incrociati con quelli della Giuria “Casting”, formata da cinque selezionati esponenti di primo piano del mondo della musica: Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab e direttrice artistica della Milano Music Week), Angela Calvini (giornalista e reporter, inviata di Avvenire specializzata nel settore spettacoli), Gianni Maroccolo (produttore discografico, musicista, compositore, tecnico del suono e sound designer), Michele Monina (scrittore, giornalista, direttore artistico e autore televisivo) e Gennaro de Rosa (direttore artistico di Music for Change).

A questi si sono aggiunti i voti della terza giuria, la Giuria “Alpha Zeta”, composta dai giovani tra i 10 e i 25 anni che ne hanno fatto richiesta e da quelli del progetto Amunì di Libera contro le mafie: ragazzi, tra i sedici e vent’anni, sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria minorile e impegnati in un percorso di riparazione.

È possibile consultare la classifica globale sul sito ufficiale di Music For Change al seguente link.

Gli 8 finalisti, invece, saranno selezionati da una commissione artistica formata dail direttore artistico Gennaro De Rosa e da quattro esponenti dei Support Team: la vocal coach Cecilia Cesario, il musicista e compositore di Brunori Sas Stefano Amato, il rapper e autore multiplatino Dinastia e il produttore e autore multiplatino Rosario Canale.

AUGMENTED RESIDENCY

L’Augmented Residency, la cui prima fase si terrà dal 13 al 30 settembre, permetterà ai 16 finalisti di essere seguiti a distanza da un team di coach, conductor, autori, compositori, tecnici ed esperti del settore ed è strutturata per rendere agevole e più semplice il percorso di scrittura del brano tematico che porterà gli artisti alla finale. I 16 Finalisti lavoreranno infatti sugli 8 temi cardine del premio dal loro computer o dallo smartphone tramite App Mobile.

Dal 4 al 9 ottobre si terrà poi la seconda fase, che sarà dedicata all’ottimizzazione degli 8 brani dei finalisti, mentre il 10 ottobre è previsto il primo incontro dal vivo a Cosenza (alle ore 12.00). A quel punto, fisicamente presenti, gli artisti saranno impegnati da giovedì 10 a sabato 12 ottobre con le fasi live.

MUSIC FOR CHANGE: NUOVO RECORD DI ISCRIZIONI

L’ultima edizione di Music For Change ha registrato un nuovo record di iscrizioni, con ben 917 candidature di cui 295 selezionate per la fase “Casting”. Nello specifico, il 40% delle candidature proviene dal Sud e dalle Isole, il 32% dal Nord e il 28% dal Centro. Il 35% è inoltre rappresentato da donne, il 48% da uomini e il 17% da band.

Domina la fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni (48%), seguito dalle fasce 16/24 e 35/44 (entrambe al 20%), mentre il 12% dei candidati ha un’età superiore ai 45 anni. Nello specifico, l’iscritto più giovane ha 16 anni, mentre il più “anziano” ne ha 75.

Relativamente ai 35 semifinalisti, invece, si contano in totale 17 artiste donne, 4 band con donne, 10 artisti uomini e 4 band di uomini.

MUSIC FOR CHANGE: I PREMI

L’organizzazione consegnerà il Premio Music for Change 15th Award – Augmented Edition insieme alle menzioni e ai premi speciali dei partner.

Il Primo Premio, nello specifico, consiste in 10 mila euro da investire per la realizzazione di un tour (grazie al bando premi e concorsi di Nuovo Imaie). Il vincitore avrà infatti l’opportunità di aprire il concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2025 e si esibirà anche nei festival partner di Music For Change, ovvero: Musica da Bere (Brescia), Premio Bindi (Genova), Premio Bianca D’Aponte (Caserta), Puedes Festival (Ferrara), Sicily Music Conference (Palermo/Catania), BeAlternative Festival (Cosenza), Mo’l’Estate (Foggia).

Ma non è tutto! Il prossimo anno tornerà infatti a Music For Change come ospite e, oltre ad esibirsi sul main stage di Casa Sanremo durante la settimana del Festival, porterà a casa un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

Numerosi anche i premi speciali dei partner: Menzione Speciale su segnalazione del Club Tenco; Borsa di studio presso il C.E.T. – La Scuola di Mogol; Premio 1MNext con accesso diretto alle pre-selezioni finali del contest che porta al palco del Primo Maggio di Roma, Premio Rete Doc (1 anno di consulenza editoriale, fiscale, legale e previdenziale con i professionisti della Rete Doc), Premio Acep / Unemia Borsa di Studio / Produzione, Premio Polizia di Stato / Polizia Moderna, Premio Musa Factory con la produzione di un singolo.

I brani degli 8 artisti che arriveranno alle fasi live saranno infine distribuiti in esclusiva per l’assegnazione del Premio Stream di Believe Music Italia, che porterà i vincitori ad ottenere un contratto di distribuzione artista con supporto promozionale sugli stores, 3 giorni in studio registrazione MAST (Milano) e la partecipazione a Casa Sanremo 2025 durante il 75° festival della Canzone Italiana.

Clicca in basso su “continua” per scoprire i nomi dei 35 semifinalisti di Music For Change.