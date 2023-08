Mister Nice Srl di Takagi e Aleotti Senior (e non di J-Ax!) ha fatto davvero un “buco” da 50 mila Euro?

Nella solita estate di polemiche i titoli si susseguono: “J-Ax fa un buco da 50 mila Euro“.

Eggià, terminato il dissing con Paolo Meneguzzi, giornalisti e blogger che non sono ancora in ferie, probabilmente avevano poco da scrivere e si sono messi a leggere i bilanci della Mister Nice Srl di J-Ax. Cosa hanno visto? Beh, il dato più facile da leggere: la perdita!

J-Ax non ci sta e pubblica un video in cui recita la lettura del bilancio 2022 che probabilmente gli ha scritto il suo Commercialista o chi per lui. Ax, tu hai fatto il Molinari, l’Istituto Tecnico Industriale… almeno io ero al Besta, la scuola dove c’erano le ragazze (tue parole!), il commerciale per poi studiare Economia all’Università. Tutto questo non per tirarmela, ma per dirvi che, almeno sulla carta e sul bigliettino da visita (ci sarebbe scritto Analista Crediti, se ancora li stampassero, e non me ne vogliano per le semplificazioni di questo articolo né i miei colleghi, ma ancora di più Analisti Finanziari e Dottori Commercialisti!) dovrei capirci qualche cosa di questi numeri.

Così in preda alla curiosità sono andata a spulciare gli archivi per vedere cos’è la Mister Nice Srl.

Innanzitutto è vero, J-Ax ha una partecipazione minoritaria e, almeno ai fini della normativa antiriciclaggio, i Titolari Effettivi sono come minimo i soci che hanno almeno il 25%. E Alessandro Aleotti ha l’11,67%. Quindi di chi è la società?

Il socio con la quota più grande, il 45%, è un altro Alessandro, Merli che tutti conosciamo come Takagi.

Poi, l’altra persona che ha più del 25% è Roberto Aleotti, ovvero il papà di J-Ax, con il 33,33%.

Quindi ci sono Alessandro Aleotti con l’11,67% e Davide Claudio Lui con il restante 10%, sconosciuto al web, ma amministratore unico della società dal 23/05/2022.

Quindi quello che ha meno potere del gruppo è proprio J-Ax. Non può amministrare e non può decidere da solo.

Quindi, se proprio volessimo attribuire a qualcuno la proprietà, o meglio la titolarità dell’azienda, la dovremmo chiamare Mister Nice Srl di Takagi e Aleotti Senior.

Ma veniamo ai dati di bilancio che tanto stanno appassionando il web. Che i giornalisti di oggi sembrano tutti Commercialisti provetti!

MISTER NICE SRL – CONTO ECONOMICO

L’azienda nel 2022 ha fatturato 54mila € con un valore della produzione (quello che cita J-Ax nel video) di 57mila €, esattamente uguale al valore della produzione del 2021, ma meno degli 80mila € del 2020. A lavoro scriverei “fatturato sostanzialmente stabile nell’ultimo bienno“.

Poi lui dice che sono aumentati i costi. Gli acquisti sono diminuiti (da 31 a 22 mila €), così come il costo del lavoro (da 16mila a 14mila €). Sono aumentati, è vero, i costi per servizi e godimento beni di terzi (da 29mila € a 48mila €). Cosa sono? “Godimento beni di terzi” ad esempio è l’affitto di un locale oppure il leasing di un’autovettura. Quando paghi per usare qualcosa che non è tuo.

Il MOL (margine operativo lordo), ovvero quanto produce l’azienda con la sua attività caratteristica. In questo caso quanto rende la vendita dei prodotti da fumare… il MOL, dicevo, è negativo ed era negativo anche nel 2020 e nel 2021. Ecco, più che la perdita d’esercizio io guarderei che con la vendita del fumo l’azienda non riesce a coprire nemmeno i costi e produce margini negativi.

E’ come se tu avessi un lavoro per il quale ti pagano 1000 € al mese, ma tra affitto e bollette ne spendessi 1200 €. Se non trovi almeno 200 € per terra sei nella ca**a.

Dal MOL poi ci sono altre voci noiosissime che si sommano e si sottraggono (sto leggendo un riclassificato, non di un bilancio civilistico), ma è poca roba e si arriva a una perdita di 30mila € nel 2022.

Fin qui abbiamo letto il Conto Economico e, a quanto pare, i nostri titoliti hanno definito “buco” il MOL, oppure hanno calcolato l’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation, guadagno prima degli interessi, tassi, svalutazioni e ammortamenti… in pratica simile al MOL che si calcola leggendo dall’alto il C.E. riclassificato, ma partendo dal basso).

STATO PATRIMONIALE

Ora passiamo allo Stato Patrimoniale, perché J-Ax ne parla quando dice che i soci hanno messo soldi in azienda per coprire le perdite.

L’azienda ha un capitale sociale di 12mila €, di cui versati 3mila € (al 31/12/2022). Per determinare il Patrimonio Netto si parte dal capitale sociale (12mila €), si tolgono le quote ancora da versare e si ottiene il capitale versato (3mila €). Poi si aggiungono le riserve, positive o negative che siano e l’utile/perdita d’esercizio. Nelle riserve, nel riclassificato, finiscono dentro anche le perdite degli esercizi precedenti e non ancora coperte (ripianate).

Il 2020 ha chiuso con una perdita di 32mila €, il 2021 con una perdita di 23mila € e il 2022, come già detto, di 30mila €.

Però, per chi non si ricordasse, il 2020 è stato un gran casino per il Covid e, tra le varie possibilità date alle aziende, c’era quella di rimandare la copertura della perdita e fino a un massimo di 5 anni. Quindi la Mister Nice Srl l’ha lasciata lì e ha aspettato che passasse. Ma poi anche il 2021 non è stato brillante e il Patrimonio Netto è diventato negativo fino a 42mila € alla chiusura del bilancio 2022.

Quando J-Ax dice che i soci ci hanno messo i soldi per coprire le perdite, probabilmente si riferisce alla ricostituzione del capitale sociale che prima o poi andava fatta.

Dice anche che l’azienda ha liquidità. Le disponibilità liquide al 31/12/2022 ammontavano a 4mila €.

Poi dice anche che il 2023 è in utile. Siamo ai primi di agosto, i bilanci si chiudono a dicembre. a meno che non abbia una sfera di cristallo che gli permetta di predire il futuro, al massimo il suo Commercialista gli avrà fornito una situazione al 31/07/2023 (ma più probabilmente al 30/6) che chiude con un utile provvisorio. In queste situazioni contabili di solito mancano le scritture di assestamento e chiusura, non ci sono le tasse, non ci sono gli ammortamenti e non ci sono le svalutazioni. L’unico dato interessante è il fatturato, ma non ci dice a quanto ammonti.

Dopo questo lungo e noioso papiro cosa possiamo concludere?

La Mister Nice Srl non è la società di J-Ax, al massimo è la società di Takagi e del papà di J-Ax in cui lui ha una partecipazione di minoranza.

La Mister Nice Srl non ha fatto nessun buco da 50mila €, negli ultimi tre esercizi ha sempre avuto MOL negativo e ha chiuso in perdita. Il Patrimonio Netto è negativo, ma non ripianare le perdite, in alcune condizioni, è una possibilità concessa alle aziende ex lege.

Finanzierei questa azienda? Certamente NO perché, senza il sostegno dei soci, a oggi non è in grado di operare autonomamente.

Questa azienda sta fallendo? No, perché ci sono dietro soci forti che, in caso di bisogno, la sostengono.

Ci andrei a lavorare? Sicuramente NO, perché se Takagi & soci decidono di non metterci più i soldi, la mettono in liquidazione, pagano i debiti, ma il loro dipendente deve trovarsi un’altra occupazione.

Ha fatto un buco da 50mila €? Nei confronti di chi? Delle banche? Dei fornitori? Non mi risulta che ci siano debiti impagati. Per il momento gli unici che non ci stanno guadagnando sono i soci. Se a loro sta bene così, chi siamo noi per dire di smettere di giocare?

Concludo dicendo… Ax, se mi vuoi mandare i dati del 2023, ci do un’occhiata!

Mi scuso di nuovo con Analisti Finanziari, Dottori Commercialisti e i miei colleghi per le semplificazioni (spesso estreme) di questi dati pubblici. Siamo una rivista di musica e i nostri lettori hanno le più disparate estrazioni. Dobbiamo cercare di arrivare a più gente possibile, senza però dare informazioni errate o fuorvianti. E specifico che i dati di bilancio delle società di capitali (srl e spa soprattutto) sono pubblici.

J-AX – MISTER NICE SRL