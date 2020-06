L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

di Massimiliano Longo

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

Elisa reinterpreta Mare Mare, il successo anni '90 di Luca Carboni, per il progetto I love my radio.Elisa festeggia i 45 anni del sistema radio.

Matteo Bocelli per Disney: fuori “Can You Feel The Love Tonight” tratto da “Il Re Leone”

E' uscito in tutto il mondo il brano “Can You Feel The Love Tonight” interpretato da Matteo Bocelli, primo estratto della raccolta Disney Goes Classical.