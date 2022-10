Mille difende le cattive ragazze nel nuovo brano “Monsier Malheur”

Mille lancia il nuovo singolo Monsier Malheur, disponibile in streaming e negli store digitali dal 7 ottobre 2022. Si tratta di un brano ironico nel quale la cantautrice si schiera dalla parte delle “cattive ragazze”.

Il testo recita: “Monsieur Malheur voulez vous danser con me? / che sono brava / che sono Santa / che sono come mi hai dipinta”. Mille usa la sua voce per raccontare la storia di una ragazza che ama vivere la vita a pieno. “Ballare è quello che mi piace fare quando faccio musica”, racconta la cantautrice. “Mi gaso quando la gente balla e canta contemporaneamente. Questa canzone difende il piacere legittimo di godersi la vita, difende le ‘cattive ragazze’ descritte come stronze, disperate, sole, ma soprattutto diverse da come vengono invece dipinte quelle brave, vergini e sante. Faccio quello che voglio e me la canto e me la suono a 153 bpm”.

La canzone arriva dopo Sì, signorina, con cui l’artista ha vinto l’1MNext e che ha presentato sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. Quest’estate Mille ha vissuto un’intensa attività live, durante la quale ha suonato anche in apertura dei concerti di Max Gazzè e Carmen Consoli. Alla fine dell’estate, ai vari riconoscimenti ottenuti ha aggiunto anche la vittoria del contest di All Music Italia.

Il brano Monsier Malheur, distribuito da ADA Music Italy, è prodotto da Unbertoprimo, Mille e Alessandro Di Sciullo.

Mille, il testo di Monsier Malheur

Ecco il testo del nuovo singolo di Mille:

Francesco tutto l’anno si ferma da me

Leonardo in pieno inverno mi porta con sé

Marco mi chiama quando è buio

Poi ci sei te che sei Monsieur Malheur

Riccardo ha un vuoto dentro, ne parla con me

Gerardo è quello giusto, ma già siamo in tre

E faccio quello che voglio

Per te il mio nome è Madame La Femme

Noi che pure tra cent’anni

Brilleremo in mezzo agli altri

Più nudi di così

Diversi in fondo, ma da chi?

Monsieur Malheur, voulez-vous danser?

Con me che sono brava

Che sono santa

Che sono come mi hai dipinta

Monsiеur, mi scorderò di te

Ahimè, sarò una stronza

Una disperata

Un fiorе senza la tua bocca

A-a-a-a-a-a-ah!

Con Anna quando è triste prendiamo un caffè

Mi parla di Lorenzo che è pieno di sé

E l’altro giorno ha avuto un dubbio

E quel dubbio è per le carezze che fa a me

Noi con tutti i nostri drammi

Brilleremo anche se stanchi

Più nudi di così

Diversi in fondo, ma da chi?

Monsieur Malheur, voulez-vous danser?

Con me che sono brava

Che sono santa

Che sono come mi hai dipinta

Monsieur, mi scorderò di te

E se ballo da sola in discoteca

Ballo pure con la musica spenta

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

La, la, la, la, la, la, la, la

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

La, la, la, la, la, la, la, la

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

La, la, la, la

(Monsieur Malheur, Monsieur Malheur)

Monsieur, mi scorderò di te

E se ballo da sola in discoteca

Ballo pure con la musica spenta

A-a-a-a-a-a-ah!