Diodato all'Europe Shine a Light... nessuna gara, ma la musica che vince nella sua vera essenza

L'artista ha vinto, ha vinto in tanti modi, ma soprattutto ha vinto ricordando la potenza della vera musica, che unisce ed emoziona.

Classifica Spotify Settimana #20: assoluto dominio della Dark Polo Gang

La Dark Polo Gang conquista la classifica Top 20 di Spotify con 4 brani ai primi 4 posti. Nella Viral in vetta Emanuele Aloia, re di Tik Tok.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #20: irrompe il ciclone Dark Polo Gang

Le classifiche Fimi di questa settimana premiano la Dark Polo Gang, in vetta tra gli album e che monopolizza il podio tra i singoli. Così così "Ma Il Cielo è sempre più blu".

Ezio Bosso: il Maestro affetto da una malattia neurodegenerativa è scomparso a 48 anni

E' scomparso nella sua casa di Bologna Ezio Bosso. Il Maestro, 48 anni, dal 2011 era affetto da una malattia neurodegenerativa. Tre giorni fa l'ultima intervista.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 15 maggio

Michele Bravi, Irama, Mahmood & Massimo Pericolo, The Kolors e tanti artisti emergenti nelle nuove recensioni di Fabio Fiume.

Testo & ConTesto: Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli vista dal Prof di latino

Che cosa si cela dietro il testo del nuovo singolo di Michele Bravi? Prova ad interpretarlo per noi il nostro Prof di latino Davide Misiano.

Amici Speciali: artisti in gara, giudici, radio e non solo... tutto pronto per la partenza della Maratona musicale solidale di Maria De Filippi

7 cantanti e 5 ballerini professionisti divisi in due squadre per aiutare l'Italia in un grande show firmato da Maria De Filippi.

I Love my radio il format che unisce per la prima volta le grandi radio italiane. Ecco i dettagli e come votare le canzoni!

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 ad oggi, votabili dal sito, e dieci cover interpretate da grandi artisti in attesa di un grande evento conclusivo ad ottobre.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Backstage – Intervista a Fabio Gallo: il nuovo progetto promozionale T-Rap Style

Intervista al promoter Fabio Gallo, fondatore dell'Agenzia di Comunicazione L'Altoparlante, sul nuovo progetto T-Rap Style.

Intervista a Tropico: "Questo periodo ci dimostra che non si può stare senza arte..."

Con l'uscita del quarto singolo del cantautore abbiamo colto l'occasione per parlare con lui della sua musica ma anche di quello che sta accadendo nel mercato musicale italiano.

Intervista ai Seveso Casino Palace: “Ci si può adattare nelle difficoltà”

E' stata pubblicata sulla piattaforma Bandcamp.com "Operazione Virtus", compilation solidale fortemente voluta dai Seveso Casino Palace.

Videointervista a Ermal Meta: "Io e Fabrizio Moro abbiamo voglia di tornare a collaborare..."

Nella chiaccherata con Simone Zani il cantautore ha parlato del suo nuovo singolo, di alcuni talenti emergenti a cui tiene particolarmente e di molto altro ancora.

Videointervista ad Alex Britti: “Non c'è arte, soltanto mercato...”

E' uscito il nuovo singolo di Alex Britti "Una Parola Differente", che arriva dopo l'esperimento artistico "Brittish", prodotto da Salmo e Dj Gengis.

Michele Bravi nella giornata contro l'omofobia racconta in una lunga lettera la sua esperienza personale

Nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia il cantautore ha raccontato la sua esperienza in una toccante lettera aperta.

Lorenzo Fragola Il Club Paradiso cosa si nasconde dietro al nuovo progetto del cantautore?

A distanza di due anni da "Bengala" Fragola è pronto a tornare con un progetto discografico "diverso".

Nameless Music Festival: rinviata al prossimo anno l'ottava edizione

A causa dell'emergenza sanitaria l'ottava edizione del Nameless Music Festival è rinviata al 2021. Nel frattempo prosegue la raccolta fondi.

Gabriele Ciampi: un inno alla speranza nel singolo “She Walks In Beauty”

E' uscito il nuovo singolo di Gabriele Ciampi She Walks In Beauty interpretato dalla splendida voce soul di Teura. Un esperimento artistico che si può definire di pop internazionale.

Highsnob: fuori “Wannabe Vol. 3” feat. Junior Cally ed Enzo Dong

A poche settimane dalla firma con Sony Music, è uscito il nuovo singolo di Highsnob Wannabe Vol. 3 in collaborazione con Junior Cally ed Enzo Dong.

Rita Pavone pubblica raRità! doppio vinile in edizione limitata

"Questa è solo la punta dell’iceberg della mia discografia mondiale. Ce ne sono di pietre preziose ancora da mettere in vetrina…".

Laura Pausini compie gli anni... gli auguri per lei da alcuni dei suoi amati autori

8 autori, 8 storie, aneddoti, curiosità per la nostra cantante più amata nel mondo.

Pierdavide Carone torna con "Forza e coraggio!" Un inno alla resilienza (testo)

Il cantautore torna con un nuovo brano. Parte dei proventi ricavati saranno devoluti ad Humanitas.

Dardust: una nuova versione di “Prisma Dolce Vita” feat. Lord Esperanza

E' uscita la nuova versione del singolo di Dardust "Prisma Dolce Vita", questa volta in collaborazione con il rapper francese Lord Esperanza.

Spigoli, trap, elettronica e melodia nel nuovo singolo di Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme

E' uscito "Spigoli", il nuovo singolo Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme che mescola e combina trap, elettronica e melodia.

Steinway's Lunch Concerts: scelta Gianna Nannini con la struggente “Notti Senza Cuore”

La nota fabbrica di pianoforti americana Steinway & Sons ha scelto anche Gianna Nannini con Notti Senza Cuore per il progetto Steinway's Lunch Concerts.

Davide Van De Sfroos: posticipati a febbraio 2021 i concerti del Dal Verme di Milano

A causa dell'emergenza sanitaria sono stati rinviati al 2021 i concerti che daranno il via al nuovo tour di Davide Van De Sfroos.

Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia, prima puntata.

Inizia la gara con cui gli artisti doneranno grazie al contributo di Tim, risorse utili per l'emergenza sanitaria.

un beat dancehall per "In fissa" il nuovo singolo di NDG prodotto da Ayden Lau

Il racconto di un amore non corrisposto ma affrontato in modo leggero e spensierato... come l'estate .

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

Giovanni Truppi e Warner Chappell: firmato un nuovo accordo editoriale

Lego Group e Universal Music Group: accordo per valorizzare il gioco con il potere della musica

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 15 maggio

Testo & ConTesto: Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli vista dal Prof di latino

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 15 maggio

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

