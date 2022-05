M.E.R.L.O.T. nel nuovo singolo "Tacco 9" racconta l'innamoramento improvviso...

Ritorna con un nuovo singolo che anticiperà l’album in uscita nell’autunno di quest’anno M.e.r.l.o.t giovane cantautore classe 98. Dopo aver ottenuto dei buonissimi riscontri con il suo percorso di singoli iniziato con Ventitrè che al momento conta più di dieci milioni di stream, ecco Tacco 9 il nuovo brano in uscita il 29 Aprile su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/ Universal Music Italia.

Una penna malinconica in grado di esplorare i sentimenti della sua generazione, in questo brano si parla di infatuazione, ossia quel colpo di fulmine che spesso colpisce i più giovani portando la mente a viaggiare e a pensare troppo velocemente a grandi storie d’amore ma che poi alla stessa velocità svaniscono.

Ecco le parole del cantautore sul brano:

Con questa canzone ho voluto parlare di quella fase iniziale dell’innamoramento in cui ‘ti guardo fisso come fossi la Monnalisa’ e ci si fa un film esagerato quando magari nemmeno si conosce bene l’altra persona e in breve la storia finisce.

m.e.r.l.o.t “tacco 9”

Nel nuovo singolo emerge la parte elettronica di M.e.r.l.o.t che spesso nei suoi brani si avvale dei suoni più classici di pianoforte e chitarra. La produzione è affidata a Alex D’Errico, produttore con cui ha condiviso il percorso fatto finora e vede la supervisione artistica di Giancarlo Manilardi. Registrato presso l’Isola Studio di Milano il brano è nato chitarra e voce nella cameretta di M.e.r.l.o.t insieme all’amico Eyem.

Così si è espresso l’autore sulla nascita del brano:

Come altre mie canzoni ‘Tacco 9’ è nostalgica a livello di suono ma meno triste. Il pezzo è nato insieme a Eyem, amico storico che riesce sempre a far uscire la mia parte più elettronica

Solo qualche settimana fa il giovane cantautore è stato protagonista di una collaborazione con Svegliaginevra nel brano (Tutto qua) che ha già raggiunto quasi 200 mila streams su Spotify.

Potete rimanere aggiornati sulle nuove pubblicazione di M.e.r.l.o.t seguendo i suoi canali social ufficiali, qui.