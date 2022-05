Memento fuori il primo album “Acquadolce” in attesa del live “MI AMI 2022”

Acquadolce è il titolo del primo progetto discografico di Memento fuori dal 20 maggio 2022.

“ACQUADOLCE è il mio primo disco, il mio primo amore, il mio primo viaggio. È una valle magica, invisibile, inesistente e atemporale. Un posto che ospita emozioni, sensazioni ed esperienze che solo qui possono essere vissute.

Un luogo personale e intimo, dove peró chiunque può riflettere, riscoprirsi e incontrarsi”

Così Memento presenta Acquadolce, il suo primo disco che segue all’EP d’esordio Memento Non Ha Paura Del Buio, contenente il singolo Tu Non Lo Sai in collaborazione con Rodrigo D’Erasmo ed il progetto Oceano/Vipera lanciato a luglio 2021.

Acquadolce (Asian Fake/Sony Music Italy) è disponibile dal 20 maggio.

Il progetto è stato anticipato dal singolo STICK, prodotto dallo stesso Memento insieme agli Oribu: un manifesto contro qualsiasi forma di bullismo e violenza.

Memento lo presenta così “Il pezzo nasce nel momento più passionale e carnale di una relazione, è un inno all’amore, una condanna ad ogni tipo di guerra e odio. STICK racconta la bellezza dell’incontro, la forza della condivisione e della solidarietà”

Acquadolce – tracklist

La tracklist di Acquadolce ospita 10 brani e le collaborazioni con gli Eugenio In Via Di Gioia, Nio e Guido Cagiva, sempre del roster di Asian Fake.

XSEMPRE 2002 / Palindromo l’Odore della Pioggia con Eugenio In Via Di Gioia STICK XXS con Nio, Guido Cagiva Tutto&Nulla AUTUNNO (con Grey._.Mood) 2707 (con Brividee) Acquadolce PrimaVera

Memento porterà live il suo album e la prima data annunciata è quella del 27 maggio sul palco del MI AMI 2022 a Milano.

Conosciamo meglio Memento

Memento è un giovane cantautore del 2002. Cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd.

Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra: qui fiorisce il suo amore per la musica che continua a coltivare nel tempo, dalla cameretta ai centri sociali, dove suona per diversi progetti.

Nel dicembre del 2020 esce per Asian Fake il suo EP d’esordio Memento Non Ha Paura Del Buio, contenente il singolo Tu Non Lo Sai in collaborazione con Rodrigo D’Erasmo.

A luglio del 2021 pubblica il progetto Oceano/Vipera, due brani complementari tra loro che affrontano il tema della solitudine, prodotti rispettivamente da Mr. Monkey e Amanda Lean & not for climbing.

Immagini di copertina: Enrico Luoni

Cover di Acqualdolce: Michele Nannini