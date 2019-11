Medice Rocks a Music Tribute to Tomaso Cavanna.

Domani, 26 novembre 2019, all’Alcatraz di Milano tre mesi dopo la scomparsa di Tommaso Cavanna, si svolgerà la prima edizione di Medicine Rocks, l’evento nato per ricordare il noto produttore di eventi dal cuore musicale, scomparso prematuramente lo scorso agosto.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla ricerca sull’immunoterapia e la medicina rigenerativa e per questo sarà coinvolto anche il Professor Ennio Tasciotti, da anni impegnato nel coordinamento di un team di ricerca al Methodist Hospital Research Institute di Houston.

Sul palco dell’Alcatraz per l’occasione si alterneranno diversi grandi artisti che in questi anni hanno collaborato con lui, da Jovanotti ad Alex Britti, dai Negrita a Salmo.

Conducono Victoria Cabello e Marco Maccarini.

Ecco il cast completo dell’evento:

Almamegretta

Andro/Negramaro

Bluvertigo

Alex Britti

Bud Spencer Blues Explosion,

Casino Royale

Claudio Coccoluto

Diego Mancino

Don Joe

Filippo Solibello

Jack Jaselli

Joan Thiele

Lorenzo “Jovanotti” Cherubini

Negrita Unplugged

Pisti

Salmo

Saturnino

Shazami

Stefano Fontana

Subsonica

Willie Peyote

MEDICINE ROCKS

Fortemente voluta da Edy Campo, compagna di una vita di Tomaso, dalla madre Laura Balich, da Inti Ligabue, amico storico della coppia, da Marco Balich e da tutti gli amici e gli artisti che hanno lavorato con lui, l’Associazione Medicine Rocks nasce con l’obiettivo di organizzare e promuovere eventi musicali, artistici e di varia altra natura al fine di sostenere e promuovere la ricerca sull’immunoterapia e la nanomedicina, nuove frontiere nella cura delle neoplasie.

L’iniziativa Medicine Rocks è stata organizzata in due momenti distinti: il primo a Venezia, città natale di Tomaso, con la Fondazione Ligabue, il 19 ottobre scorso, e il secondo a Milano, città che ha visto decollare la sua carriera nella quale ha realizzato tanti eventi indimenticabili: dall’affermazione della sua prima agenzia di eventi, Punk for Business, fino al sorprendente successo di Opossum che in pochi mesi ha coinvolto tante importanti aziende con l’obiettivo di accrescere l’attenzione per l’ambiente nel recente e premiatissimo Jova Beach Party.

La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Immunologia e Infiammazione all’Istituto Clinico Humanitas IRCCS in collaborazione tra il Prof. Ennio Tasciotti e il Prof. Antonio Sica.

Un giovane ricercatore potrà così apprendere i principi di Medicina Biomimetica sviluppati dal Prof. Ennio Tasciotti e portare in Italia questa nuova frontiera della ricerca clinica traslazionale.

Come partecipare

Per accedere alla serata ogni partecipante potrà effettuare una donazione all’Associazione Medicine Rocks, tramite il sito (donazione minima € 30,00).

Medicine Rocks è organizzato da Opossum, con la supervisione di Edy Campo e Marco Balich.

Prodotto da Shining Production con la direzione artistica di Stefano “Billa” Brambilla.

Sul progetto stanno lavorando su molti fronti, a titolo gratuito, decine di professionisti e amici di Tomaso a cui vanno i più sentiti ringraziamenti della famiglia e dell’Associazione Medicine Rocks.