Mattia vince la 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi

Amici 22 …. Mattia è il vincitore assoluto di Amici di Maria De Filippi, quinto ballerino a riuscire nell’impresa..

Ci siamo, nove mesi dopo l’inizio del programma si è chiuso il sipario sulla 22esima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi.

A darsi battaglia sono stati due cantanti, Angelina Mango e Wax, e due ballerini, Isobel e Mattia.

Due vincitori di categoria, un vincitore assoluto e poi i vincitori dei premi Tim, Oreo e della Critica, quest’ultimo assegnato dalla stampa presente durante la finale, All Music Italia nelle vesti del suo direttore, Massimiliano Longo, compreso.

Si inizia col circuito ballo. Sfida tra Mattia e Isobel.

Tra le canzoni ballate da Mattia ci sono Hanuman di Rodrigo y Gabriela e Cry to me di Solomone Burke.

Isobel invece si esibisce su This is me da The greatest showman, Nessuno mi può giudicare e Don’t cry for me Argentina, di cui interpreta anche la parte vocale.

Finite le esibizioni Maria De Filippi svela ai ragazzi che hanno ricevuto delle proposte di lavoro.

Isobel da parte di Paolo Pecoraro, CEO di una grossa compagnia di ballo americana che le offre un contratto di lavoro di due anni. Segue Matteo Forte la vuole alla fase finale di audizioni per Chicago Il Musical. Terza ed ultima proposta è quella di Tony Martin che le offre un contratto di sei mesi per Chorus line in Spagna.

Per Mattia appare Roberto Bolle che lo invita alla prossima edizione di On Dance, in piazza Duomo a Milano a settembre. La seconda proposta è di Hardley Hedclaf di Dance of floor, dall’Australia, che invita il ragazzo a ballare nella sua compagnia.

Passa il turno per la finalissima, diventando così in automatico anche vincitore della categoria ballo, Mattia.

CIRCUITO CANTO

Wax contro Angelina.

Inizia il primo con Vertigini di Tedua e a seguire canta l’inedito Anni 70, Fenomeno di Fabri Fibra e Solite pare di Sfera Ebbasta e thasup.

Angelina parte subito col botto con The way with make me feel di Michael Jackson su una base realizzata dal fratello Filippo e dal fidanzato della ragazza, quindi l’inedito Ci pensiamo domani, un pezzo di Calum Scott e infine, con barre annesse, Senza di me di Franco126, Gemitaiz e Venerus.

Passa alla finalissima Angelina.

È quindi scontro finale tra Mattia e Angelina ma prima viene assegnato il premio della critica del valore di 50mila euro da parte della stampa presente in collegamento. A vincerlo è Angelina.

Inizia la sfida finale tra Mattia e Angelina. Il primo balla Wicked games di Raign, Boa sorte con Benedetta, una rumba sempre con la ballerina, Don’stop me now, un tango e chiude esibendosi sulle note di It’s my life.

La cantante parte con un pezzo di Rihanna su scrive e canta anche in napoletano mettendoci anche un omaggio a Tiziano Ferro, produttore di un suo passato singolo, con Xdono. Seguono gli inediti Voglio di vivere e Mani vuote , una sua versione di Abbronzatissima con barre aggiunte e infine una riuscita versione della difficilissima Costruire di Niccolò Fabi, un gioiello di cui giustamente la ragazza non tocca il testo.

Arriva il momento dei premi speciali e rientra anche Aaron, eliminato nella semifinale. Quello delle radio va ad Angelina, che insieme a Wax viene anche invitata ad esibirsi al Rds Summer Fest (Angelina era già stato invitata nel cast del Future Hits di Radio Zeta). Premio Tim a Isobel e, per tutti e quattro i finalisti, un premio in gettoni d’oro da Marlù.

Arriva il momento del verdetto… il pubblico da casa sceglie il ballerino Mattia come 22esimo vincitore di Amici di Maria De Filippi.