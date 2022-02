MATTEO ROMANO: a pochi giorni dalla fine del Festival, “Virale” entra in Top10 di Spotify Italia e a fine mese esce il 45 giri

Matteo Romano porta Virale, la sua canzone sanremese, nella Top10 di Spotify Italia.

A pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2022, gli store digitali danno già una chiara indicazione sulle canzoni di maggiore successo della settantaduesima edizione.

Il 19enne cuneese Matteo Romano è sicuramente una delle rivelazioni di questo Festival, a cui si è classificato undicesimo con la sua Virale. Era la prima prova di Matteo sul palco del Teatro Ariston, ma la sua canzone ha già superato 1 milione e 700 mila stream ed è entrata così alla posizione n.8 della Top10 dei brani più ascoltati su Spotify Italia.

Virale, firmata dallo stesso Matteo con Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi, racconta di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio, con un linguaggio fresco tipico della generazione dell’artista, celebre su TikTok. Per leggere testo e significato del brano, cliccate qui.

Dal 25 febbraio sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali un 45 giri in cui il lato A conterrà Virale, mentre il lato B conterrà Testa e croce, il brano che ha portato a Sanremo Giovani 2022.

il videoclip di virale riceve un premio

Il video ufficiale di Virale è prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro ed è diretto dal duo bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra). Il video, uscito pochi giorni fa, è stato premiato con il trofeo dei Soundies #Awards | Premio Casa Sanremo, l’unico premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival di Sanremo. La motivazione recita:

Perché il progetto musicale Virale vive in un equilibrio perfetto nella scelta fotografica e di narrazione: un elegante amalgama, con testi e musica senza eccessi e azzardi.

Matteo romano parla del suo sanremo :

L’esperienza sanremese è stata surreale da diversi punti di vista. Ho conosciuto persone che ho sempre guardato da lontano, e mai avrei pensato di incontrare. L’affetto e il supporto nei miei confronti è stato grandissimo e inaspettato e sono felice davvero di come sia stato recepito il brano e di come sia stato accolto io.

Pensare di essere arrivato undicesimo in gara con dei Big del genere è un grande orgoglio che mi spinge ad andare avanti per questa strada. Sanremo è stato per me solo l’inizio.

Serata dopo serata, Matteo Romano ha conquistato con Virale il pubblico e la critica. È stato un vero e proprio crescendo in termini di performance vocale, grazie anche il duetto con Malika Ayane sulle note di Your Song di Elton John. Matteo, infatti, si è esibito con la Malika accompagnandosi al pianoforte, il suo strumento, regalando al pubblico un’esibizione toccante.

Il risultato di Virale, sia a Sanremo che in classifica e sulle piattaforme digitali, è la prova di come Matteo Romano sia riuscito a cucirsi addosso una ballad pop moderna e in grado di rispecchiare i gusti del pubblico di oggi, in cui si inserisce prima di tutto lui stesso. Al suo background legato ai grandi classici, da Battiato, De André, Baglioni, Tenco a Sting, Depeche Mode e Whitney Houston, Matteo ha affiancato artisti come Levante, Madame, Alessia Cara, Tate Mcrae, Finneas, Billie Eilish e Mahmood.

Cliccate qui per rivedere l’intervista del nostro direttore Massimiliano Longo al giovane artista Matteo Romano.