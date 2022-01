Videointervista a Matteo Romano: "Voglio essere me stesso e restare curioso nei confronti delle cose per questo sono in continua ricerca..."

Ormai ci siamo quasi, tra qualche giorno il giovanissimo Matteo Romano (20 anni il prossimo marzo) salirà sul palco del Festival di Sanremo 2022 per presentare in gara il suo brano, Virale.

Matteo viene da due anni che lo hanno visto affermarsi come giovane promessa della musica italiana. Partito con delle cover su TikTok durante il primo lockdown ben presto si è fatto strada sulla piattaforma. Tutto è cambiato quando ha accennato il suo primo inedito, Concedimi.

Da lì la firma con un’etichetta (Artist First), il disco d’oro, il passaggio in major (Polydor), il doppio disco di platino per il suo singolo di debutto, le aperture nel tour di Emma e il lancio di Casa di specchi.

Un percorso che ha trovato una svolta quest’anno sul palco di Sanremo Giovani dove, terzo classificato con Testa e croce, Matteo ha trovato posto tra i big del Festival.

Virale è stata scritta dallo stesso Matteo con Alessandro La Cava, Federico Rossi e Dario Faini che ha anche prodotto il brano. La canzone è già disponibile qui in preorder.

A dirigere il ragazzo sul palco dell’Ariston sarà il Maestro Valeriano Chiaravalle e, la sera del 4 febbraio Matteo canterà insieme a Malika Ayane Your song di Elton John.

Al riguardo la cantautrice ha dichiarato…

Sono contenta di accompagnare Matteo sul palco di Sanremo e in particolare di avere la generazione zeta che conta su di me. Matteo è un ragazzo in gamba, ma ciò non significa né che sia di randa giovane né che sia la rivoluzione.

Forse la rivoluzione sta nel fatto di essere competente, studioso e impegnato in tutto quello che fa, dall’uso della voce allo studio del testo della lingua inglese, a come si muove sul palco e a come si guarda attorno e dentro di sé. Il fatto che ci sia un ritorno alla voglia di essere competenti è più rivoluzionario rispetto a qualcosa di eclatante ma disordinato. Matteo in questo senso è bravo, bello, educato, gentile e si impegna molto.