Matteo Romano racconta la storia di un rapporto confuso nel nuovo singolo “Tornado”

Matteo Romano, Tornado: significato del testo del nuovo singolo

Dopo il brano Assurdo pubblicato ad inizio anno, Matteo Romano torna con un nuovo singolo dal titolo Tornado (Capitol Records / Universal Music Italy), in uscita venerdì 4 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è stato co-scritto dall’artista insieme a Rondine, Kyv e Frada. Per il giovane cantautore, Tornado rappresenta il tassello successivo del suo percorso artistico che preannuncia l’arrivo di importanti novità entro la fine dell’anno.

MATTEO ROMANO, “TORNADO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Matteo Romano descrive così il singolo in arrivo: «Tornado per me rappresenta una metafora musicale del triste destino di un rapporto confuso e indefinito, dai confini sfumati. È una storia – come altre mille storie – in cui le intenzioni (o i momenti) dei protagonisti non combaciano, nonostante un sentimento comune».

Tornado approfondisce il caos sentimentale che si prova quando una persona cara torna ad essere presente nella vita di una persona. Questa persona, però, ha provocato delle ferite nel passato e con il suo ritorno sconvolge gli equilibri emotivi del protagonista, proprio come una tempesta.

Così facendo, i ricordi legati alle esperienze vissute insieme riaffiorano nella mente, spingendo la persona coinvolta a scappare lontano per non affrontare di nuovo una storia che la farebbe soffrire.

MATTEO ROMANO, “TORNADO”: TESTO DEL BRANO

Il testo sarà disponibile a partire da venerdì 4 ottobre.

Foto di Andrea Ariano